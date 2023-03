Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax steigt Richtung Jahreshoch

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Der Dax dürfte sich zum Wochenstart weiter in Richtung Jahreshoch bei 15 658 Punkte vorarbeiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart gut 0,3 Prozent höher auf 15 624 Punkte. In der Vorwoche hatte er nach einem zwischenzeitlichen Vierwochentief von 15 150 Punkte letztlich nach fast zweieinhalb Prozent gewonnen. Auch in den USA war die Erholung am Freitag nach dem europäischen Handelsende weitergegangen. Vor allem auf den japanischen Markt übertrug sich der positive Trend am Morgen. In China taten sich die Anleger schwerer. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses wurde ein Wachstumsziel von „rund fünf Prozent“ ausgegeben. Im Vorjahr waren 5,5 Prozent angestrebt worden.

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen haben sich vor dem Wochenende in guter Verfassung präsentiert. Wieder sinkende Renditen im US-Anleihehandel sowie gute Vorgaben aus Asien und Europa verhalfen dem Dow Jones Industrial am Freitag zu einem Plus von 1,17 Prozent auf 33 390,97 Punkte. Auf Wochensicht hat der Leitindex damit 1,7 Prozent gewonnen. Hinzu kamen solide Konjunkturdaten aus China. Der S&P 500 stieg am Freitag um 1,61 Prozent auf 4045,64 Punkte und überwand wieder die 4000er Marke. Noch stärker ging es mit dem Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 nach oben, der um 2,04 Prozent auf 12 290,81 Punkte zulegte. Hier schoben Schwergewichte wie Apple , Amazon und Tesla den Index an. Auch auf Wochensicht ließ der Nasdaq 100 mit einem Plus von 2,7 Prozent den Dow hinter sich.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag überwiegend zugelegt. Rückenwind kam von der Wall Street, die auch am Freitag Zinssorgen getrotzt hatte. In Tokio stieg der japanische Nikkei 225 um rund ein Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um gut ein halbes Prozent zu, während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen im späten Handel um 0,3 Prozent stieg. Kursgewinne gab es in Südkorea und Japan.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.578,39 +1,64%

XDAX 15.623,94 +1,59%

EuroSTOXX 50 4.294,80 +1,28%

Stoxx50 3.924,59 +0,65%

DJIA 33.390,97 +1,17%

S&P 500 4.045,64 +1,61%

NASDAQ 100 12.290,80 +2,04%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,27 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0646 +0,11%

USD/Yen 135,73 -0,07%

Euro/Yen 144,50 +0,03%

BTC/USD 22.421,19 -0,01%

ROHÖL:

Brent 85,26 -0,57 USD

WTI 79,13 -0,55 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-steigt-richtung-jahreshoch/4035690/

Börse

Weitere Gewinne erwartet – Jahreshoch bleibt im Fokus

Der Dax dürfte sich zum Wochenstart weiter in Richtung Jahreshoch bei 15 658 Punkte vorarbeiten. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Selenskyj beharrt auf Strafen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigener Aussage fest davon überzeugt, dass die Verantwortlichen für den Krieg gegen sein Land zur Rechenschaft gezogen werden. weiterlesen

Rohstoffe

Spritpreis normalisiert sich und wird zur Inflationsbremse

Ein Jahr nach dem extremen Anstieg zu Beginn des Ukraine-Krieges haben sich die Spritpreise teilweise normalisiert. weiterlesen

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Mobilität

Personalmangel: Heute kein Bus

Die Verkehrsunternehmen in Deutschland haben große Probleme, genügend Bus- und Bahnfahrer zu finden. Mindestens die Hälfte der Unternehmen hat im vergangenen Jahr ihren Betrieb mangels Personal … weiterlesen

Unternehmen NEWSBREAK 24

Modehaus muss Insolvenz anmelden

Dieses Modehause ist pleite und muss Insolvenz anmelden. Die Corona-Jahre 2020 und 2021 hätten dem Unternehmen zu sehr geschadet, teilt es mit. weiterlesen

Studie

Jugendliche ohne Abschluss

Zehntausende Jugendliche beenden Jahr für Jahr ihre Schulzeit, ohne zumindest einen Hauptschulabschluss in der Tasche zu haben. Obwohl einige Bundesländer Fortschritte gemacht haben, stagniert der Anteil … weiterlesen

Spannende Artikel

Hapag-Lloyd: Ein wehmütiger Blick zurück!

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

