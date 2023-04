Börsentag auf einen Blick

Aktien: Anleger bleiben vorsichtig

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag keine großen Sprünge zu erwarten. Nach dem schwächeren Vortag taxierte der Broker IG den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 781 Punkte. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex aktuell knapp im Minus. „Im Moment ist völlig offen, wohin die Reise am Aktienmarkt geht“, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Niemand könne derzeit seriös sagen, ob es eine kurze Phase des Durchatmens oder der Beginn einer Korrektur sei. In New York waren die Indizes am Vortag nach schwachen Quartalszahlen einiger Unternehmen wie American Express , AT&T , Philip Morris oder Tesla ebenfalls unter Druck geraten. In Deutschland stehen am Freitag die Ergebnisse des Softwarekonzerns SAP und von Mercedes -Benz im Fokus.

USA: – VERLUSTE – Negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Stimmung an den US-Aktienmärkten belastet. Zudem naht mit dem saisonal ohnehin schwachen Monat Mai auch der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte die dennoch zwischenzeitlich erzielten Gewinne nach einem schwachen Auftakt nicht behaupten. Er hielt sich zum Schluss aber mit einem Minus von 0,33 Prozent auf 33 786,62 Punkte recht ordentlich. Etwas stärker verloren die anderen Indizes: Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,60 Prozent auf 4129,79 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,78 Prozent auf 12 985,98 Zähler ein.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Börsen Asiens haben am Freitag nachgegeben. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,3 Prozent. Ein überraschend hohe Inflation lässt den Druck auf die japanische Notenbank steigen, ihre ultralockere Geldpolitik entgegen aktuellen Erwartungen vielleicht doch anzupassen. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 1,1 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um ein Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.795,97 -0,62%

XDAX 15.804,01 -0,64%

EuroSTOXX 50 4.384,86 -0,20%

S&P 500 4.129,79 -0,60%

Stoxx50 4.053,47 +0,16%

DJIA 33.786,62 -0,33%

NASDAQ 100 12.985,98 -0,78%

Nikkei 225 28.604,54 +0,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,20 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0959 -0,10%

USD/Yen 133,90 -0,26%

Euro/Yen 146,74 -0,37%

BTC/USD 28.220,62 -2,38%

ROHÖL:

Brent 81,06 -0,04 USD

WTI 77,33 -0,04 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-anleger-bleiben-vorsichtig/4081025/



Börse

Weiter ohne Schwung

Am deutschen Aktienmarkt sind wohl auch am Freitag keine großen Sprünge zu erwarten. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Schwere Explosion in russischer Grenzstadt

Eine von einem russischen Kampfjet versehentlich ausgelöste schwere Explosion hat die Großstadt Belgorod unweit der Grenze zur Ukraine erschüttert. weiterlesen

Politik

FDP steckt auf Bundesparteitag Kurs ab und wählt Führung neu

Unter dem Eindruck mehrerer empfindlicher Wahlniederlagen in den Ländern kommt die FDP von Freitag an zu ihrem Bundesparteitag in Berlin zusammen. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Mobilität

Warnstreik bei der Bahn: Stillstand bis Mittag zu erwarten

Mit einem mehrstündigen Warnstreik will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Freitagmorgen und -vormittag den Schienenverkehr in Deutschland lahmlegen. weiterlesen

Klimawandel NEWSBREAK 24

Jahr der Hitze-Rekorde: Klimabericht 2022 schlägt Alarm

Extreme Temperaturen und Gletscherschwund – Europa droht eine Klimakrise: Denn 2022 war für den Kontinent ein Jahr der Rekorde. weiterlesen

Unternehmen

Twitter entfernt kostenlose Verifikationshäkchen

Elon Musks Twitter hat die Verifikationshäkchen entfernt, die früher kostenlos an Prominente und relevante Personen vergeben wurden. weiterlesen

Sport

Hohn und Spott nach Pleite von Manchester United

Nach der Pleite beim Europa-League-Rekordsieger mussten sich die Profis von Manchester United auf eine unangenehme Morgen-Lektüre gefasst machen. weiterlesen

Spannende Artikel

Tesla – Schnappatmung nach den Zahlen. Apple – Aktie vor den Zahlen.

Nvidia – Beeindruckender Chart lässt weiter hoffen. AMD vor den Zahlen.

Nordex – Das ist bitter. Vestas – Das könnte brenzlig werden.

Tesla: Zahlt sich die aggressive Strategie aus?

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

-Anzeige-

MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich