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6 Billionen Dollar

NVIDIA erreicht neue Dimension 07.10.2026, 14:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia
AI MODIFIED
© Bild von BoliviaInteligente auf Unsplash
Die NVIDIA-Aktie bewegt sich nach neuen Rekorden auf eine historische Bewertungsmarke zu. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 6 Billionen US-Dollar hat der Chiphersteller seine Stellung als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt weiter ausgebaut. Hinter der Rally steht ein rasant wachsendes Geschäft mit KI-Rechenzentren, doch mit der Bewertung steigen zugleich die Erwartungen an weiteres Wachstum.
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NVIDIA nähert sich 6 Billionen Dollar

NVIDIA schloss am Dienstag 0,14 Prozent höher bei 239,24 US-Dollar, umgerechnet rund 214 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie mit 243,37 US-Dollar, umgerechnet rund 218 Euro, ein neues Rekordhoch. Damit nähert sich die Marktkapitalisierung weiter der Marke von 6 Billionen US-Dollar, umgerechnet rund 5,4 Billionen Euro. Am Mittwoch wird NVIDIA auch an deutschen Börsen weiterhin auf hohem Niveau gehandelt.

KI-Rechenzentren treiben das Wachstum

Grundlage der hohen Bewertung bleibt das enorme Wachstum im Geschäft mit KI-Infrastruktur. NVIDIA erzielte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Rekordumsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 86,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von 106 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein die Data-Center-Sparte steuerte 89,0 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 79,7 Milliarden Euro, bei und wuchs innerhalb eines Jahres um 117 Prozent.

Hyperscaler investieren weiter Milliarden

Besonders wichtig sind die großen Cloudanbieter. NVIDIAs Umsatz mit sogenannten Hyperscalern hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und legte gegenüber dem Vorquartal um 13 Prozent zu. Barclays sieht auf Basis der Investitionspläne der fünf größten Cloudanbieter weiteres Potenzial. Demnach könnten die Hyperscaler-Umsätze 2026 rund 237 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 212 Milliarden Euro, und 2027 rund 401 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 359 Milliarden Euro, erreichen.

Blackwell Ultra liefert neuen Schub

Einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum liefert die neue Blackwell-Ultra-Infrastruktur. Gleichzeitig wächst NVIDIA auch außerhalb der großen Hyperscaler kräftig. Das Geschäft mit AI Clouds, Industrie- und Unternehmenskunden, von NVIDIA als ACIE bezeichnet, legte gegenüber dem Vorjahr um 138 Prozent zu. Damit profitiert der Konzern nicht nur von wenigen großen Technologiekunden, sondern zunehmend von einer breiteren Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz.

Rekordbewertung erhöht den Erwartungsdruck

Die Nähe zur Marke von 6 Billionen US-Dollar zeigt allerdings auch, wie viel Wachstum inzwischen im Aktienkurs eingepreist ist. NVIDIA profitiert davon, dass Anleger weiterhin auf hohe Investitionen in KI-Rechenzentren setzen. Sollten große Cloudkonzerne ihre Ausgaben reduzieren oder das Wachstum der Data-Center-Sparte nachlassen, könnte die hohe Bewertung stärker in den Fokus geraten. Solange die Investitionen jedoch auf hohem Niveau bleiben, verfügt NVIDIA über einen entscheidenden Treiber für weiteres Wachstum.

Bn-Redaktion/tb
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