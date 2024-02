Amgen mit starken Q4-Daten und robusten Ausblick auf 2024.

Schauen wir uns die Q4-Daten einmal im Detail an. Amgen gab den Umsatz für das 4. Quartal 2023 mit 8,196 Mrd. US-Dollar an, nach 6,839 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2022. Das Plus beim Umsatz lag über den Erwartungen. Amgen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 0,767 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,42 US-Dollar) aus, nach 1,616 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 3,00 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Trotz des Rückgangs beim Gewinn war der Markt auch in diesem Punkt mit den Amgen-Zahlen zufrieden. Amgen verzeichnete im 4. Quartal 2023 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 2,543 Mrd. US-Dollar entspricht einem EPS in Höhe von 4,71 US-Dollar) nach 2,202 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 4,09 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Amgen rechnet für 2024 mit einem Umsatz in einer Spanne von 32,4 Mrd. US-Dollar bis 33,8 Mrd. US-Dollar, nach 28,190 Mrd. US-Dollar in 2023. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr 2024 ein EPS (GAAP) in Höhe von 8,42 US-Dollar bis 9,87 US-Dollar, nach 12,49 US-Dollar im Jahr 2023 und ein EPS (non-GAAP) in Höhe von 18,90 US-Dollar bis 20,30 US-Dollar; nach 18,65 US-Dollar im Jahr 2023.

Chartcheck Amgen-Aktie: Rücksetzer als Einstiegschance?

Die Amgen-Aktie (WKN: 867900 | ISIN: US0311621009 | Ticker-Symbol: AMG) haussierte im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung. Das Momentum trieb die Aktie in Richtung 330 US-Dollar. Trotz der starken Zahlen und eines robusten Ausblicks geriet Amgen unter Druck. Gewinnmitnahmen setzten ein. Mit den 300 US-Dollar ging bereits eine erste wichtige Chartmarke verloren. Aktuell steuert Amgen auf den Kursbereich von 288 US-Dollar zu. Hier liegt das markante Zwischenhoch aus dem Oktober 2023. Ein Rücksetzer unter die 288 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht ein weiterer Rückschlag.

Kurzum.

Die starken Zahlen initiierten Gewinnmitnahmen. „Sell on good news“ heißt die passende Börsenweisheit. Für die Amgen-Aktie muss nun darum gehen, einen Korrekturboden auszubilden. Idealerweise gelingt dieses Unterfangen oberhalb von 288 US-Dollar. Eine weitere wichtige Unterstützung ist im Bereich von 274 US-Dollar zu finden. Um ein frisches Kaufsignal auszulösen, bedarf es eines Vorstoßes über die 330 US-Dollar.