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Anleger sollten jetzt genau hinsehen

Vestas dreht ab und könnte nun spektakulär durchstarten 12.10.2026, 16:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Anleger sollten jetzt genau hinsehen: Vestas dreht ab und könnte nun spektakulär durchstarten
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© Beck Luo auf Pexels
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas drehte zuletzt an entscheidender Stelle nach oben ab. Damit könnte der Grundstein für eine nachhaltige Kurserholung gelegt worden sein. Nun muss die Aktie nur noch in Schwung kommen. Der anhaltend starke Newsflow bietet hierzu die ideale Basis.
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Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 25,28 EUR -0,65 % Lang & Schwarz
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Vestas – Starker Newsflow im Fokus

Bereits in der Kommentierung vom 2. Oktober zur Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers thematisierten wir den starken Newsflow des Unternehmens. Dieser bildet eine ideale Basis für eine nachhaltige Kurserholung. Auch Mitbewerber Nordex  überzeugt in diesem Punkt. Das ist hinsichtlich der Vitalität des Sektors ein starkes Zeichen. Noch gelingt es dem Newsflow jedoch nicht, der Vestas-Aktie einen Kursschub zu verleihen. Doch mit jeder positiven Nachricht über Auftragseingänge steigt der Druck. Und irgendwann bricht er sich dann Bahn. 

Aktuelle Analysteneinschätzungen zu Vestas

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers. Das Kursziel senkten sie leicht von 255 Dänische Kronen auf nunmehr 252 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 33,71 Euro). Die Analysten der kanadischen RBC sehen den Sachverhalt ähnlich. Sie bestätigten ihr Kursziel für Vestas von 250 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 33,44 Euro). Das Votum lautet indes unverändert „outperform“. Die Analysten von Goldman Sachs schraubten ihr Kursziel für Vestas hingegen von 262 Dänische Kronen auf 263 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 35,19 Euro) nach oben. Das Votum für die Aktie lautet nach wie vor „buy“.

Vestas Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Vestas dreht ab und könnte nun spektakulär durchstarten

Ein starker Newsflow sowie die recht optimistischen Analysteneinschätzungen stützen die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB). Noch will der Funke allerdings nicht überspringen. Die Aktie tut sich bislang schwer damit, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Dabei hat sie auch aus charttechnischer Sicht eine ideale Ausgangslage. 

Die Korrektur auf den Kursbereich 25,0 Euro / 24,5 Euro verlief mustergültig. Die Aktie bestätigte damit gleichzeitig eine wichtige Horizontalunterstützung, die 200-Tage-Linie und den bis dato gültigen Aufwärtstrend (grün dargestellt). Um die Trendwende nach oben voranzutreiben, muss es für Vestas nun zunächst über die Widerstände bei 26,7 Euro und 27,5 Euro gehen. Der zentrale Widerstandsbereich wird vom Kursbereich um 29 Euro / 30 Euro gebildet. Dort liegt unter anderem auch die jüngste Top-Formation. Ein Rücksetzer unter die 24,5 Euro wäre hingegen ein herber Rückschlag für die Aktie und könnte gleichzeitig weitere Abgaben in Richtung 22,0 Euro provozieren. 

Bn-Redaktion/mt
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