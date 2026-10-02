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Anleger sind alarmiert

Vestas erreicht entscheidenden Kursbereich 02.10.2026, 13:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Anleger sind alarmiert: Vestas erreicht entscheidenden Kursbereich
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© Bild: istockphoto.com/artas
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas musste in den letzten Tagen und Wochen mächtig Federn lassen. Die Aktie wurde von knackigen Gewinnmitnahmen überzogen. Die möglichen Gründe für die Kursschwäche sind zahlreich. Eine wesentliche Rolle dürfte es jedoch gespielt haben, dass es der Vestas-Aktie zuvor trotz zahlreicher vielversprechender Ansätze nicht gelang, den Widerstandsbereich 29 / 30 Euro aufzubrechen und sich so zusätzliches Aufwärtspotenzial zu erschließen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 30,90 USD +4,15 % Nasdaq OTC
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Vestas mit starken Newsflow – Bringt dieser die Wende?

Der dänische Windkraftanlagenbauer kreierte in den letzten Tagen und Wochen einen beeindruckenden Newsflow und vermeldete zahlreiche Aufträge. Die Liste ist lang, aber vor allem die Aufträge aus Australien über 614 MW und 346 MW und über 522 MW aus Nordamerika stechen dabei heraus. Da nehmen sich die jüngsten Aufträge aus Rumänien über 156 MW und aus Deutschland über 101 MW fast schon bescheiden aus. Ein kontinuierlicher starker Newsflow könnte der Schlüssel zur Trendwende sein. 

Chart

Anleger sind alarmiert – Aktie erreicht zentrale Unterstützung

Der Rücksetzer war heftig und ob ihn die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) bereits überstanden hat, muss sich nun zeigen. Nachdem der Ausbruchsversuch abgeschmettert wurde, ging die Aktie regelrecht in die Knie. Dass aktuell noch ein Aktienrückkaufprogramm läuft, mag die Wucht des Rücksetzers abgemildert haben, stoppen konnte es sie nicht. Aktuell steht mit dem Kursbereich von 25 Euro eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus. Diese ohnehin bereits wichtige Horizontalunterstützung wird zusätzlich von der 200-Tage-Linie verstärkt. Ein Rücksetzer wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Gleichzeitig müsste in diesem Fall mit einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung auf 22,5 Euro bzw. 20 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analysteneinschätzungen zu Vestas

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 295 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 39,46 Euro). Die Analysten von Deutsche Bank Research wurden hingegen etwas vorsichtiger. Sie senkten ihr Kursziel für Vestas von 215 Dänische Kronen auf 205 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 27,42 Euro). 

Zusammenfassung

Die Aktie hat einen potenziellen Wendepunkt erreicht. Ob die wichtige Unterstützung von 25 Euro jedoch halten wird, muss sich noch zeigen. Der starke Newsflow stützt die Aktie und könnte ihr den entscheidenden Schub geben. Eine Erholung auf 29 / 30 Euro sollte nun nicht überraschen.

Bn-Redaktion/mt
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