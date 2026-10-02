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DHL Group

Aktie nimmt wieder Kurs auf das Jahreshoch 02.10.2026, 16:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild DHL
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© Bild von Manuel Alvarez auf Pixabay
Die DHL-Aktie zeigt am Freitag eine Erholung und notiert wieder oberhalb der Marke von 56 Euro. Gleichzeitig bleibt die Einschätzung der Analysten gemischt: Während UBS das Kursziel zuletzt angehoben hat, hält Jefferies an seiner neutralen Bewertung fest. Im Fokus stehen dabei unter anderem die Entwicklung der Luftfrachtraten und die gestiegenen Treibstoffkosten.
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DHL Group 56,88 EUR +2,58 % Lang & Schwarz
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Jefferies bleibt bei „Halten“

Jefferies hat die DHL Group zuletzt weiterhin mit „Halten“ eingestuft. Das Kursziel liegt bei 59 Euro. Als Belastung nennt der Analyst unter anderem die Entwicklung im Luftfrachtgeschäft.

Die Luftfrachtraten lagen im September unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig sorgen höhere Treibstoffpreise für zusätzlichen Druck auf den Logistikkonzern.

UBS sieht höheres Kursziel

Eine andere Einschätzung kommt von UBS. Die Bank hatte ihr Kursziel für DHL Ende September von 54,50 auf 59,50 Euro angehoben und die Einstufung „Neutral“ bestätigt.

Nach Einschätzung des UBS-Analysten lagen die operativen Ergebniserwartungen für die kommenden Jahre über den bisherigen Markterwartungen.

Damit liegen die aktuellen Kursziele der beiden Institute relativ nah beieinander, während beide Bewertungen eine grundsätzlich abwartende Haltung widerspiegeln.

Geschäftsentwicklung liefert Rückenwind

Operativ konnte DHL zuletzt Fortschritte vermelden. Im zweiten Quartal legte der Umsatz deutlich zu, während das operative Ergebnis stärker wuchs. Auch die Umsatzrendite verbesserte sich.

Im ersten Halbjahr entwickelte sich zudem der freie Cashflow positiv. Die Geschäftszahlen zeigen damit ein Bild, das von einer verbesserten operativen Entwicklung geprägt ist.

Aktie nähert sich dem Jahreshoch

An der Börse setzt die DHL-Aktie ihre Erholung fort. Der Kurs liegt weiterhin unter dem bisherigen Jahreshoch von 58,90 Euro, hat sich diesem Niveau zuletzt aber wieder angenähert.

Die nächsten Quartalszahlen werden Anfang November erwartet. Dann dürfte sich zeigen, wie sich das operative Geschäft im weiteren Jahresverlauf entwickelt.

Bn-Redaktion/js
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