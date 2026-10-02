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Airbus

Auslieferungs-Endspurt wird zur entscheidenden Hürde 02.10.2026, 16:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Airbus
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© Foto von Kevin Hackert auf Unsplash
Airbus erhöht zum Jahresende das Tempo bei den Flugzeugauslieferungen. Vor allem die jüngsten September-Zahlen sorgen für etwas Entlastung. Trotzdem bleibt das Jahresziel anspruchsvoll, denn Lieferengpässe und Verzögerungen bei der A321neo belasten weiterhin die Produktion.
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September bringt Rückenwind

Im September lieferte Airbus vorläufig rund 72 Verkehrsflugzeuge aus und übertraf damit die Erwartungen mehrerer Analystenhäuser. Das Niveau lag damit nahezu auf dem des Vorjahresmonats. Die offiziellen Bestell- und Auslieferungszahlen will Airbus Anfang Oktober vorlegen.

Jahresziel bleibt anspruchsvoll

Für das Gesamtjahr peilt Airbus rund 870 ausgelieferte Maschinen an. Nach neun Monaten dürften laut mwb research etwa 544 Flugzeuge an Kunden übergeben worden sein. Damit muss der Konzern im Schlussquartal nochmals deutlich zulegen. Rechnerisch wäre dafür ein neuer Quartalsrekord erforderlich.

Lieferketten bremsen weiter

Eine wichtige Herausforderung bleiben fehlende Triebwerke, die den Produktionsablauf verzögern. Zusätzlich sorgen Kontrollen an Komponenten der A321neo für weiteren Aufwand. Rund 20 Maschinen sollen deshalb erst im vierten Quartal ausgeliefert werden. Die Sicherheit der betroffenen Flugzeuge sei laut den vorliegenden Angaben nicht beeinträchtigt.

Entlastung bei der A330-Reihe

Auch bei der A330-Familie zeichnet sich inzwischen eine Verbesserung ab. Nachdem bei einer Maschine ein zurückgelassenes Werkzeug im Höhenleitwerk entdeckt worden war, wurden die Flugzeuge der laufenden Produktion überprüft. Anschließend konnten die betroffenen Maschinen wieder ausgeliefert werden.

Neuer Verwaltungsratsvorsitz

Parallel zum operativen Endspurt gibt es Veränderungen im Verwaltungsrat. Amparo Moraleda hat den Vorsitz von René Obermann übernommen, der das Gremium nach acht Jahren verlässt. Für Obermanns verbleibende Amtszeit wurde ASML-Chef Christophe Fouquet in den Verwaltungsrat aufgenommen. Für Airbus rücken damit neben den Auslieferungszahlen auch personelle Veränderungen in den Fokus.

Bn-Redaktion/js
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