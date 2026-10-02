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Daimler Truck-Aktie vor Zahlen

Aktie gerät erneut unter Druck 02.10.2026, 16:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Daimler
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© Bild von Peter H auf Pixabay
Die Daimler-Truck-Aktie steht am Freitagnachmittag unter Druck. Der Titel verliert im Xetra-Handel deutlich und entfernt sich damit weiter von seinem bisherigen Jahreshoch. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits auf die nächsten Quartalszahlen, die Anfang November erwartet werden.
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Daimler Truck Holding 40,77 EUR -1,98 % Lang & Schwarz
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Aktie gibt nach

Im Handelsverlauf fiel die Daimler-Truck-Aktie zeitweise auf rund 40,40 Euro. Zum Handelsstart hatte der Titel noch bei etwa 41,70 Euro gelegen. Damit gehört die Aktie am Freitagnachmittag zu den schwächeren Werten am Markt.

Abstand zum Jahreshoch

Das bisherige 52-Wochen-Hoch erreichte die Aktie Anfang August bei gut 50 Euro. Vom aktuellen Kursniveau aus bleibt damit ein deutlicher Abstand. Das 52-Wochen-Tief wurde im November des vergangenen Jahres bei rund 33,50 Euro erreicht.

Umsatz und Gewinn gestiegen

Bei der jüngsten Quartalsbilanz konnte Daimler Truck eine positive Entwicklung vorweisen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf rund 12,3 Milliarden Euro. Auch beim Ergebnis je Aktie verzeichnete der Konzern einen deutlichen Anstieg.

Analysten mit höherem Kursziel

Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt laut den vorliegenden Daten bei rund 51 Euro. Für das Gesamtjahr rechnen die Experten zudem mit einem Gewinn je Aktie von knapp vier Euro. Bei der Dividende wird gegenüber dem Vorjahr mit einer leichten Steigerung gerechnet.

Zahlen im November erwartet

Nun richtet sich der Blick auf die nächste Quartalsbilanz. Daimler Truck wird voraussichtlich am 6. November die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen. Damit dürfte der kommende Monat für die weitere Einordnung der Geschäftsentwicklung besonders relevant werden.

Bn-Redaktion/js
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