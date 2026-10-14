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BP-Aktie bricht aus

Dieses Kursziel verschlägt Anlegern die Sprache 14.10.2026, 11:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BP-Aktie bricht aus: Dieses Kursziel verschlägt Anlegern die Sprache
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© KI gestütztes Symbolbild
Die BP-Aktie macht gegenwärtig einen starken technischen Ausdruck. Der Ausbruch über das markante Widerstandscluster 6,0 / 6,09 GBP ist angelaufen. Auf Euro-Basis ist das Ganze bereits klarer. Angetrieben von starken Eckdaten und haussierenden Ölpreisen zeichnet sich eine neue Rallyephase ab – das Kursziel lässt aufhorchen.
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Eckdaten im Fokus

Der britische Ölkonzern gab bereits einige Einblicke zum Geschäftsverlauf des 3. Quartals 2026. Der vollständige Finanzbericht wird am 30. Oktober veröffentlicht. 

BP gab an, dass die Nettoverschuldung per Ende September „nur“ noch zwischen 13,5 Mrd. und 14,5 Mrd. US-Dollar liegen wird. Damit kommt der Konzern mit seinem Vorhaben, die Schulden zu senken, schneller voran als gedacht. Zum Vergleich: Per Ende des 2. Quartals lag die Nettoverschuldung noch bei 22,3 Mrd. US-Dollar. 

Gleichzeitig vermeldeten die Briten, dass die Produktion im 3. Quartal 2026 zwischen 2,190 mboe/d und 2,240 mboe/d (Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag) betragen habe. 

Allerdings kündigte BP an, für das 3. Quartal Abschreibungen im Volumen von 3 Mrd. bis 4,5 Mrd. US-Dollar vorzunehmen. 

BP Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Das sagen die Analysten

Nach der Veröffentlichung der Eckdaten meldeten sich einige Analysten zu Wort. So zeigten sich die Analysten von Jefferies wenig beeindruckt und bestätigten ihr Votum „hold“ und das Kursziel von 520 Pence. Auch die Analysten der kanadischen RBC beließen alles unverändert. Ihr Votum lautet jedoch „outperform“ und das Kursziel 700 Pence. In die gleiche Kerbe schlagen die Analysten von JPMorgan. Ihr Votum lautet „overweight“ und ihr Kursziel 700 Pence.

BP könnte V-Formation vervollständigen und Mega-Kaufsignal auslösen

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) ist gerade im Begriff, den Widerstandsbereich um 6,0 / 6,09 GBP aufzubrechen. Noch ist der Ausbruch nicht in Sack und Tüten. Ausbrüche sind per se eine schwierige Phase. Sollte sich der Ausbruch jedoch bestätigen, würde sich eine große V-Formation (orange) vervollständigen. Anhand der Parameter dieser Formation ließe sich ein übergeordnetes Bewegungsziel von 7,5 GBP ableiten. Ob BP das vorhandene Potenzial abrufen wird, bleibt jetzt abzuwarten. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 5,8 GBP wäre bereits ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sollte es gar zu einem Rücksetzer unter den zentralen Unterstützungsbereich von 5,6 / 5,5 GBP kommen, muss die Lage neu bewertet werden.

Bn-Redaktion/mt
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