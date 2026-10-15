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JPMorgan Chase nach den Zahlen

Gelingt jetzt endlich die Trendwende? 15.10.2026, 10:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

JPMorgan Chase nach den Zahlen: Gelingt jetzt endlich die Trendwende?
AI MODIFIED
© Bild von Firmbee auf Pixabay
Einmal mehr stehen die US-Banken zu Beginn einer Quartalsberichtssaison im Fokus. Mit JPMorgan Chase veröffentlichte kürzlich die größte US-Bank ihren Quartalsbericht. Die Erwartungshaltung war immens. Wie würde das Finanzinstitut abschneiden?
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JPMorgan Chase mit soliden Zahlen – nicht mehr oder wenige

JPMorgan Chase verzeichnete im 3. Quartal 2026 einen berichteten Nettoumsatz in Höhe von 50,172 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal 2025 ein Plus in Höhe von etwa 8 Prozent. Damals wurde ein Nettoumsatz in Höhe von 46,427 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. JPMorgan Chase gab den Gewinn mit 15,305 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 5,57 US-Dollar) an, nach 14,393 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2025 (EPS 5,07 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn (EPS) auf 5,75 US-Dollar. Damit blieb JPMorgan Chase hinter den Markterwartungen zurück. 

Chartanalyse – Gelingt jetzt endlich die Trendwende?

Die Reaktion auf die Zahlen fiel verhalten aus. Dabei hätte JPMorgan Chase (WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005 | Ticker-Symbol: CMC) aus charttechnischer Sicht durchaus positive Impulse gebrauchen können.

JPMorgan Chase

Seit dem markanten Hoch im Bereich von 368 US-Dollar korrigiert die Aktie. Dieses hatte sie Mitte August ausgebildet. In den darauffolgenden Tagen und Wochen gingen verschiedene Unterstützungen verloren. Unter anderem verlor die Aktie die Unterstützungen bei 350 US-Dollar und 340 US-Dollar. Zuletzt geriet der Bereich 325 US-Dollar / 320 US-Dollar massiv unter Druck. Dort verläuft auch die wichtige 200-Tage-Linie. Dass es der Aktie bislang gelang die Zone erfolgreich zu verteidigen, erhöht deren Relevanz. Nichtsdestotrotz ist ein Rücksetzer unter die 320 US-Dollar als mögliches Szenario noch nicht vom Tisch. Sollte es dazu kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 300 US-Dollar gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Vorstoß über die 340 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 360 US-Dollar eröffnen. Eine Trendwende nach oben ist aber noch mit zahlreichen Risiken behaftet.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bestätigten zuletzt ihr Votum „halten“. Den fairen Wert für die Aktie setzen sie mit 330 US-Dollar an. Die Analysten der kanadischen RBC sind deutlich optimistischer. Ihr Votum lautet „outperform“, das Kursziel 370 US-Dollar. Die Analysten von Jefferies bewerten JPMorgan Chase mit „hold“. Das Kursziel setzen sie mit 365 US-Dollar an. 

Bn-Redaktion/mt
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