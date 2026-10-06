Anzeige
+++Uran-Geheimtipp: Bohrer läuft genau dort, wo schon Uran getroffen wurde: Startet dieser Nanocap jetzt durch?+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Quartalszahlen im Anflug

Jetzt wird es für die SAP-Aktie spannend 06.10.2026, 12:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
AI MODIFIED
© iStock.com/Wirestock
Die SAP-Aktie zeigt sich vor den anstehenden Quartalszahlen freundlich. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger zunehmend auf die Geschäftsentwicklung des Softwarekonzerns. Analysten rechnen mit weiterem Wachstum, insbesondere beim Umsatz. Nun muss SAP zeigen, ob die Erwartungen mit der tatsächlichen Entwicklung Schritt halten können.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 189,47 EUR +2,15 % L&S Exchange
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Anleger blicken auf die Zahlen

Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal steht Ende Oktober an. Im Vorfeld rechnen die von finanzen.net erfassten Analysten im Durchschnitt mit einem höheren Gewinn je Aktie als im Vorjahreszeitraum. Auch beim Umsatz wird eine Steigerung erwartet. Damit steht SAP vor der Aufgabe, die derzeitigen Wachstumserwartungen mit den kommenden Geschäftszahlen zu bestätigen.

Cloud-Geschäft bleibt im Fokus

Eine wichtige Rolle spielt dabei weiterhin das Cloud-Geschäft. Im vergangenen Quartal konnte SAP den Cloud-Auftragsbestand deutlich ausbauen, während auch die Cloud-Umsätze weiter zulegten. Der Softwarekonzern setzt damit seinen Wachstumskurs in diesem Bereich fort. Gleichzeitig geriet die operative Marge zuletzt etwas unter Druck, sodass neben dem Wachstum auch die Profitabilität im Blickpunkt stehen dürfte.

Aktie erholt sich

An der Börse zeigte sich die SAP-Aktie am Dienstag zunächst freundlich. Das Papier lag im Tagesverlauf über dem Schlusskurs des Vortages und gehörte damit zu den Gewinnern. Damit setzt sich die zuletzt beobachtete Erholung fort. Allerdings liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem bisherigen Hoch auf Sicht eines Jahres, nachdem sie im Sommer zwischenzeitlich wesentlich niedriger notiert hatte.

Erwartungen sind bereits hoch

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten ebenfalls mit einem höheren Gewinn je Aktie und einem steigenden Umsatz. Die kommenden Quartalszahlen dürften daher zeigen, ob SAP den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen kann. Besonders relevant wird sein, wie sich das Cloud-Geschäft entwickelt und ob das Unternehmen gleichzeitig die Profitabilität stabilisieren kann.

Jetzt zählt der Ausblick

Mit den Quartalszahlen rückt damit nicht nur die bisherige Geschäftsentwicklung in den Mittelpunkt. Für Anleger dürfte ebenso interessant sein, welche Signale SAP für den weiteren Jahresverlauf liefert. Die aktuelle Kursbewegung zeigt, dass die Aktie bereits vor dem Bericht wieder stärker in den Fokus gerückt ist. Ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, dürfte wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen und dem weiteren Ausblick abhängen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WB12N5
Ask: 1,29
Hebel: 20,39
mit starkem Hebel
WA977Z
Ask: 3,33
Hebel: 5,71
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WB12N5 WA977Z. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen Hauptdiskussion
2 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
5 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
6 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
7 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
E-Autos verdrängen Benziner und Diesel: E-Autos verdrängen …

16:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX läuft wieder heiß: Reicht das für neue Kursrekorde?

16:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

36 Milliarden Euro: DIW zerpflückt Enteignungspläne gegen Vonovia…

14:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

6 Billionen in Sicht: Nvidia trotzt AMD-Offensive mit Rekordhoch

14:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Unter 100 Dollar: Ölpreis knickt nach Vorstoß am Roten Meer ein

13:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plus 20 Prozent: SpaceX hievt Musk zurück über Billionenmarke

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX schaltet einen Gang höher: RWE – Vorsicht! Das darf jetzt …

13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Halbiert und jetzt vor dem Comeback? Diese Termine sind…

11:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer