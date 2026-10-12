Anzeige
++++++ Nach 600 % mit Moderna!: Cardiol Therapeutics vor Neubewertung! Analysten sehen massives Kurspotential ++++++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Rheinmetall-Aktie

Berenberg senkt Kursziel deutlich 12.10.2026, 10:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© iStock.com/ZenitX
Die Rheinmetall-Aktie steht nach der jüngsten Abstufung durch Berenberg erneut im Fokus. Während Vorstandschef Armin Papperger Ende September selbst Aktien für rund 950 Euro kaufte, nähert sich der Kurs einer wichtigen Unterstützungszone. Zugleich sorgt der Start der Serienproduktion von Radarsatelliten für einen weiteren operativen Impuls.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 961,20 EUR +2,77 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Vorstand kauft Rheinmetall-Aktien

Am 29. September erwarb Rheinmetall-Chef Armin Papperger über Xetra 525 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 950,38 Euro. Nur wenige Tage später startete in Neuss die Serienproduktion von Radarsatelliten. Gemeinsam mit dem finnischen Partner ICEYE sollen rund 50 Satelliten pro Jahr entstehen. Die Bundeswehr hat sich über einen mehrjährigen Vertrag exklusiven Zugriff auf eine nicht näher genannte Anzahl der Satelliten gesichert.

Berenberg senkt Kursziel

Für zusätzlichen Druck sorgte am 9. Oktober die Einstufung von Berenberg. Die Bank nahm ihre Bewertung von „Kaufen“ auf „Halten“ zurück und reduzierte das Kursziel von 1.600 auf 1.020 Euro. Als Begründung wurde unter anderem genannt, dass für weiteres Wachstum über das Jahr 2030 hinaus deutlich mehr Aufträge benötigt würden. Der nächste wichtige Unternehmenstermin steht am 5. November mit den Quartalszahlen an.

900-Euro-Zone bleibt entscheidend

Charttechnisch rückte zuletzt die Unterstützungszone zwischen 876,60 und 901,10 Euro in den Mittelpunkt. Von dort hatte die Aktie zuvor deutlich nach oben gedreht, bevor sie an einer Abwärtstrendlinie und der früheren Widerstandszone zwischen 1.217,80 und 1.241 Euro scheiterte. Aktuell notiert Rheinmetall bei 953,20 Euro und damit wieder oberhalb der wichtigen Unterstützungszone.

Blick Richtung 1.000 Euro

Sollte sich die Erholung fortsetzen, liegt die Abwärtstrendlinie laut Analyse im Bereich der psychologisch wichtigen Marke von rund 1.000 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte anschließend wieder den Bereich um 1.217 bis 1.241 Euro in den Fokus rücken. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung an der Unterstützung entscheidend: Ein Bruch der Zone und der jüngsten Tiefs würde das derzeit positive Chartbild deutlich eintrüben. Am 5. November steht mit den nächsten Zahlen der nächste Härtetest an.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
BD9C1W
Ask: 0,51
Hebel: 19,21
mit starkem Hebel
VG5WKA
Ask: 17,13
Hebel: 6,40
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD9C1W VG5WKA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP 2: Warum die deutsche Wirtschaft stärker wächst Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Umfrage: Mehrheit hält Merz' Kanzlerschaft für gescheitert Hauptdiskussion
3 Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen Hauptdiskussion
4 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
7 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Anleger sollten jetzt genau hinsehen: Vestas dreht ab und könnte …

16:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet stark in die neue Handelswoche: Volkswagen Vorzüge – …

16:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach dem SpaceX-Knall: Steht die Deutsche Telekom vor dem nächsten …

16:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis – Das wird in der neuen Woche wichtig: Ist Barrick …

16:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Handelsstreit mit China: Brüssel kappt BYD den Hybrid-Ausweg

16:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl dreht ins Plus: DAX trotzt Energiesorgen und testet Trendhürde…

16:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Druck auf Kiew: Rheinmetall zieht trotz Abstufung an

13:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon-Aktie unter Druck: 10 Prozent Minus trotz starker Zahlen

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer