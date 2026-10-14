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Siemens Energy

Aktie weit unter Rekordhoch 14.10.2026, 16:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy
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© Siemens Energy
Die Siemens-Energy-Aktie hat sich deutlich von ihrem Rekordhoch entfernt und notiert am Mittwoch nur noch bei rund 142 Euro. Gleichzeitig läuft das operative Geschäft auf Rekordniveau und Analysten sehen teilweise erhebliches Kurspotenzial. Wenige Wochen vor den Jahreszahlen entsteht damit ein auffälliger Gegensatz zwischen Kursentwicklung und Geschäftsdynamik.
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Aktie verliert deutlich zum Rekordhoch

Die Siemens-Energy-Aktie notierte am Mittwoch zeitweise bei rund 142,20 Euro und damit etwa 25,8 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 191,66 Euro. Vom Rekord fehlen damit fast 50 Euro je Aktie. Seit Jahresbeginn liegt das Papier dennoch weiterhin deutlich im Plus. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate haben Anleger zuletzt offenbar einen Teil der Gewinne mitgenommen.

Auftragsbestand erreicht 162 Milliarden Euro

Operativ präsentiert sich Siemens Energy deutlich stärker. Im dritten Quartal erreichte der Auftragseingang einen Rekordwert von 17,9 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand wuchs auf 162 Milliarden Euro. Gleichzeitig stieg der Umsatz im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis um 18,5 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich von 497 Millionen auf 1,623 Milliarden Euro und damit auf mehr als das Dreifache.

DZ Bank sieht 157 Euro als fair an

Auch Analysten rechnen mit einer weiterhin starken Geschäftsentwicklung. Die DZ Bank erhöhte ihren fairen Wert für Siemens Energy Anfang Oktober von 128 auf 157 Euro, behielt die Einstufung aber auf „Halten“. Analyst Alexander Hauenstein erwartet ein leichtes Übertreffen der zuletzt angehobenen Jahresziele. Zudem könnten nach seiner Einschätzung die Mittelfristziele für 2030 erhöht werden.

RBC setzt sogar auf 200 Euro

Deutlich optimistischer zeigt sich RBC Capital Markets. Die kanadische Bank bestätigte ihre Einstufung „Outperform“ und ein Kursziel von 200 Euro. Vom aktuellen Niveau entspräche dies einem rechnerischen Potenzial von rund 40 Prozent. Analyst Mark Fielding erwartet beim operativen Ergebnis Werte oberhalb der bisherigen Konsensschätzungen und sieht die positive Umsatzdynamik auch mit Blick auf 2027 anhalten.

Jahreszahlen werden zum nächsten Test

Die nächste wichtige Bewährungsprobe folgt am 11. November 2026, wenn Siemens Energy seine erweiterte Konferenz zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 abhält. Anleger dürften dann besonders auf den neuen Ausblick, die Entwicklung des Rekord-Auftragsbestands und mögliche neue Mittelfristziele achten. Nach dem Rückgang vom Rekordhoch muss sich zeigen, ob die operative Dynamik ausreicht, um der Aktie neuen Schwung zu geben.

Bn-Redaktion/tb
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