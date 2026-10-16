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Vorab-Bilanz

Aixtron-Erholung verpufft trotz starker Zahlen 16.10.2026, 10:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vorab-Bilanz: Aixtron-Erholung verpufft trotz starker Zahlen
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Aixtron überrascht mit kräftigem Auftragsplus und hoher Marge, doch an der Börse verpufft der Effekt schon am Vormittag. Nach dem Absturz vom Donnerstag bleibt der Ausverkauf bei Chipwerten präsent. JPMorgan und Jefferies sehen Rückenwind für 2027 – aus Anlegersicht wirken gute Nachrichten jedoch längst eingepreist.
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Die Erholung hielt nicht lange. Nach überraschend starken Quartalszahlen schnellte die Aixtron-Aktie am Morgen um bis zu 10 Prozent nach oben – inzwischen hat sie den Großteil davon wieder abgegeben. Mit 32,70 Euro notiert das Papier gut 7 Prozent unter dem Tageshoch von 35,23 Euro und rund 3 Prozent unter dem Kurs vom Vorabend. Nach dem Einbruch von fast 13 Prozent am Donnerstag zeigt sich, wie tief der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten noch nachwirkt; unter Aktionären ist die anfängliche Zuversicht spürbarer Ernüchterung gewichen.

Auftragseingang übertrifft Erwartungen um 60 Millionen

Der Chipindustrie-Ausrüster hatte am Donnerstagabend vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Auftragseingang erreichte rund 275 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal mit 124,0 Millionen Euro und deutlich über dem Analystenkonsens von 214,6 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf rund 184 Millionen Euro nach 119,6 Millionen Euro und lag damit in der angepeilten Spanne. Kräftig verbessert hat sich vor allem die Profitabilität: Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte auf rund 57 Millionen Euro, die EBIT-Marge auf rund 31 Prozent nach 13 Prozent im Vorjahr. Getragen werden die Bestellungen von der Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der Kommunikation von KI-Rechenzentren. Die Jahresprognose bleibt unverändert, das Management sieht die Perspektiven für 2027 aber deutlich gestärkt.

Auf Aktionärsseite kommt neben den Zahlen auch das Timing gut an: Die Ergebnisse mitten in der KI-Verunsicherung vorzuziehen, sei ein geschickter Schachzug gewesen. Der hohe Auftragseingang wird dabei als Vorbote eines starken kommenden Jahres gelesen – zu den Zahlen selbst ist der Ton zuversichtlich.

Banken rechnen mit höheren Schätzungen für 2027

Bei JPMorgan hieß es, die Markterwartungen an die Profitabilität 2026 dürften leicht steigen. Wichtiger sei jedoch, dass die Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn 2027 angesichts des starken Auftragseingangs nach oben korrigiert werden könnten. Einschränkend wurde angemerkt, dass der unveränderte Jahresausblick auf eine schwächere Bruttomarge im Schlussquartal wegen eines ungünstigeren Produktmixes hindeute. Auch das Investmenthaus Jefferies äußerte sich positiv: Die Beschleunigung der Bestellungen impliziere für 2027 einen Umsatz deutlich über den aktuellen Erwartungen, der Umsatzsprung zeige zudem die gelungene Umstellung der Produktion auf zwei Schichten. Beides sind externe Einschätzungen und stellen keine redaktionelle Empfehlung dar.

Aus Anlegersicht passt das zur eigenen Rechnung: Mit diesem Auftragspolster sei im kommenden Jahr ein kräftiger Umsatzsprung möglich. Dass der Kurs dieser Lesart nicht folgt, sorgt allerdings für Stirnrunzeln.

Tech-Schwäche holt Aixtron wieder ein

Hintergrund ist die Nervosität rund um KI-Investitionen. Eine überraschend hohe US-Inflation hatte zur Wochenmitte Zinssorgen geschürt und einen weltweiten Ausverkauf bei Halbleiter- und Technologiewerten ausgelöst. Besonders unter Druck standen Unternehmen, die KI-Infrastruktur wie Rechenzentren mit Schulden finanzieren – der KI-Cloud-Anbieter Coreweave verlor an einem Tag mehr als 15 Prozent. Am Freitag hellt sich die Stimmung zwar auf, nachdem sich US-Notenbankchef Kevin Warsh positiv zu KI-Investitionen geäußert hatte; der MDax legt rund 0,7 Prozent zu. Aixtron kann davon jedoch nicht profitieren.

Wer die Aktie länger verfolgt, glaubt das Muster zu kennen:

Wahrscheinlich waren die guten Nachrichten mal wieder schon eingepreist im Kurs – wie immer halt.

@Trader47 in AIXTRON

Hinzu kommt ein weiterer Erklärungsansatz: Nach dem steilen Absturz und der schnellen Gegenbewegung dürften sich kurzfristig orientierte Marktteilnehmer abgesichert haben, denn die Erholung könne sich als vorübergehend erweisen. Entscheidend sei, ob die Aktie im Tagesverlauf noch einmal Tritt fasst – die Stimmung bleibt abwartend.

Charttechnisch gilt der Bereich um 31 Euro als Unterstützung, die am Vortag nur knapp gehalten wurde und derzeit weiter verteidigt wird. Auf der Oberseite wird die 21-Tage-Linie bei 36,19 Euro als nächste Marke gesehen. Die vollständige Quartalsmitteilung will Aixtron am 29. Oktober veröffentlichen.

Bn-Redaktion/sb
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