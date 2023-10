^

Original-Research: First Tin Plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu First Tin Plc

Unternehmen: First Tin Plc

ISIN: GB00BNR45554

Anlass der Studie: Research Report (Note)

Empfehlung: Buy

Kursziel: 0.57 GBP

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger

Business Development 1. HY 2023

Overall, First Tin's first half of the year marked a period of significant

strategic progress, establishing a robust foundation for future development

and production that adheres to the highest environmental standards and

satisfies the growing demand for responsibly sourced tin. The company

achieved substantial operational milestones, advancing key workstreams at

Tellerhäuser and Taronga.

Project Advancements and Regulatory Milestones: The thorough review

conducted by the Saxonian Mining Authority has confirmed the suitability of

First Tin's plans for the Tellerhäuser project. This endorsement has led to

a noteworthy reduction in the overall permitting timeline, potentially

shortening it by 12-18 months.

ESG-Focused Approach and Strategic Endorsement: Central to the Tellerhäuser

project is First Tin's unwavering commitment to environmental, social, and

governance (ESG) principles. The company has meticulously crafted a

comprehensive plan for Tellerhäuser, prioritizing minimal ecological impact

during both construction and production phases. This responsible approach

aligns seamlessly with First Tin's strategic goal of delivering an

ESG-compliant tin source to meet the growing demand for this crucial metal

across Europe and beyond.

Taronga DFS progress

The Definitive Feasibility Study (DFS) for the Taronga project in Australia

continues to gather momentum, marked by significant achievements:

Renewable Energy Collaboration: Entering agreements with BID Energy

Partners to conduct a renewable energy feasibility study, aimed at reducing

power costs and providing crucial support for permitting processes.

Exploration Milestones: Successful completion of confirmatory drilling and

exploration activities, which not only confirmed the characteristics of

mineralization but also expanded the project's potential.

Tin Beetle Prospect Discovery: The exciting discovery of the Tin Beetle

prospect, further substantiating the broader tin district hypothesis and

adding to the project's overall prospectivity.

Expanded Exploration License: TMPL has submitted an application for a

substantial Exploration License, consolidating control over historically

significant tin-producing areas.

Resource Size Augmentation: Positive outcomes from crushing testwork, along

with a substantial increase in the Taronga resource size, as reported in

the post-period end.

Cost-Efficient Processing Solution: Identification of a cost-effective

processing option for tin mineralization at the Taronga asset.

Looking ahead, First Tin remains steadfast in its commitment to deliver the

DFS studies for both the Taronga and Tellerhäuser assets. These milestones

are slated for completion in Q1 2024 and Q3 2024, respectively, marking

significant steps towards realizing the full potential of these projects.

In light of the positive developments, we reaffirm our valuation and price

target of GBP 0.57 and confidently assign a Buy rating.

