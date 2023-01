Nordex und Vestas werden gegenwärtig von einer positiven Stimmung getragen. Während Nordex die jüngste Konsolidierung mit der Fortsetzung der imposanten Aufwärtsbewegung abgeschlossen hat, könnte Vestas kurzfristig diesem Beispiel folgen, doch noch sind hier wichtige Widerstände intakt. Bleiben wir zunächst bei Nordex.

Nordex – Wie weit trägt die Kursrally?

Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) hat aktuell das Momentum auf ihrer Seite. Positive Unternehmensnachrichten (unter anderem Auftragseingänge) sowie positive Analystenkommentare machten der Aktie zuletzt Beine.

So erhöhte kürzlich Goldman Sachs das Kursziel für Nordex von 13,10 Euro auf 14,70 Euro, beließ hierbei aber die Einstufung der Aktie auf „neutral“. Das Kursziel der US-Investmentbank lässt sich durchaus auch charttechnisch untermauern. Die letzten Wochen des Jahres 2022 waren bei Nordex von einer Konsolidierung geprägt. Die Aktie testete hierbei noch einmal den Bereich 12,0 Euro / 11,7 Euro. Diese Phase legte wiederum den Grundstein für die aktuell zu beobachtende Zwischenrally. Nordex löste mit dem Sprung über die 13 Euro ein frisches Kaufsignal aus, das sich zunächst recht zögerlich entwickelte. In den letzten Handelstagen ist jedoch Zug in die Kursentwicklung gekommen. Nordex läuft aktuell den Kursbereich um 14 Euro an. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 14 Euro würde der Aktie wiederum die Tür in Richtung 14,7 Euro öffnen. Obacht ist in der aktuellen Phase dennoch geboten. Zum einen ist der Widerstand um 14 Euro vermeintlich gut ausgebaut und erlangte bereits in der Vergangenheit Relevanz. Zum anderen könnte das exponierte Kursniveau jederzeit Gewinnmitnahmen provozieren. Insofern sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 13 Euro begrenzt bleiben. Sollte Nordex hingegen unter die Zone 12,0 Euro / 11,7 Euro abtauchen müssen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Aussichtsreiche Nebenwerte mit einem enormen Kurspotential finden Sie im Börsendienst smallCAP Champions.

Vestas – Fliegt der Deckel weg?

Vestas (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) könnten richtungsweisende Handelstage ins Haus stehen. Die Aktie arbeitet sich bereits seit geraumer Zeit am Widerstand um 27,5 Euro / 28,0 Euro ab.

Mit dem erfolgreichen Ausbruch über die 25 Euro ging für Vestas die Tür in Richtung 27,5 Euro / 28 Euro auf. In den letzten Wochen hinderte dieser Widerstandsbereich Vestas jedoch daran, weiter voranzukommen. Mehrere vielversprechende Versuche scheiterten bislang. Aktuell übt Vestas erneut Druck auf den Widerstandsbereich aus. Fliegt dieses Mal der Deckel weg? Sollte es zum Ausbruch kommen, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 30 Euro ausdehnen. Auf der Unterseite dürfen die 25 Euro hingegen nicht mehr unterschritten werden, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.

