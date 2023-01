Der Dax steuert auf einen robusten Wochenausklang zu. Der Index notiert im frühen Freitagshandel (27.01.) noch immer komfortabel oberhalb von 15.000 Punkten. Der Schwung und die Dynamik, die noch in den ersten beiden Handelswochen des Jahres zu beobachten waren, sind allerdings aus dem Markt gewichen. Damit drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob der Dax lediglich auf hohem Niveau konsolidiert oder ob es sich doch um den (schleichenden) Auftakt zu einer Korrektur handelt.

Im weiteren Verlauf des heutigen Freitags werden in den USA noch einige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Möglicherweise geben diese den Aktienmärkten noch einmal wichtige Impulse. Ähnlich ambivalent präsentiert sich die Lage gegenwärtig für unsere beiden heuten Protagonisten Bayer und BASF. Beiden Aktien ging zuletzt etwas die Luft aus.

Bayer – Das darf jetzt nicht passieren.

Unsere letzte Kommentierung zu Bayer (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) überschrieben wir am 19.01. mit „Das könnte bitter enden.“. Die Aktie drang damals in die markante Unterstützungszone 56,5 Euro / 55,0 Euro ein.

In der Folgezeit geriet die eminent wichtige Marke von 55,0 Euro inkl. der knapp darüber verlaufenden 200-Tage-Linie immer stärker unter Druck. In dieser Phase war es wichtig, dass es Bayer gelang, diese Unterstützung zunächst zu verteidigen. Ob dieses von Dauer sein wird, bleibt allerdings abzuwarten, denn Bayer gelingt es bislang nicht, die Unterstützung entscheidend zu entlasten. Hierzu müsste es signifikant über das markante Januar-Hoch (57,8 Euro) gehen. In diesem Fall stünde dann auch einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 60 Euro nichts mehr im Wege. Auf der Unterseite gilt hingegen: Sollte es für Bayer doch noch unter die 55 Euro gehen, ist mit einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 52,5 Euro bzw. 50 Euro zu rechnen. Haben Sie eher Interesse an aussichtsreichen Nebenwerten? Nebenwerte mit einem enormen Kurspotential finden Sie im Börsendienst smallCAP Champions.

BASF – Ruhe vor dem Sturm?

Der BASF (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) zeigt es deutlich: Die Aktie steht unmittelbar vor einem frischen Kaufsignal.

BASF ringt aktuell um den Widerstand um 53 Euro. Seit Tagen und Wochen läuft die Aktie gegen diesen Widerstand an; bislang erfolglos. Das permanente Scheitern mahnt zur Vorsicht. Im Fokus steht weiterhin die Unterstützung bei 50 Euro. Sollte BASF darunter abtauchen, wäre Obacht geboten, würde in diesem Fall doch aus charttechnischer Sicht ein Verkaufssignal in Richtung 47 Euro / 45 Euro ausgelöst werden. Um auf der Oberseite für Entspannung zu sorgen, muss BASF signifikant über die 53 Euro vorstoßen.

Börsennews-Redaktion extern / TM

