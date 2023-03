Börsentag auf einen Blick

Aktien: Stabilisierung deutet sich an

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Nach dem größten Tagesverlust des Dax seit Mitte Dezember am Vortag stehen die Signale am Dienstagmorgen auf Stabilisierung. Bereits an der Wall Street hatte sich das Geschehen etwas beruhigt, der technologielastige Nasdaq 100 Index hatte sogar zugelegt. Der Finanzsektor, allen voran die Banken, war jedoch wegen des Ausfalls dreier US-Geldhäuser nochmals unter die Räder geraten. Aus diesem Grund war der Dax am Montag erstmals seit Ende Januar unter die Marke von 15 000 Punkten gerutscht. Vom Broker IG wird der deutsche Leitindex rund zwei Stunden vor regulärem Handelsbeginn mit moderaten Gewinnen indiziert knapp unterhalb dieser 15 000er Marke. Allerdings hatte sich am Vortag vorbörslich ebenfalls ein stabiler Dax abgezeichnet – bevor es dann im Xetra-Handel immer weiter abwärts ging.

USA: – NUR LEICHTE VERLUSTE – Die New Yorker Aktienbörsen haben sich nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche am Montag stabilisiert. Obwohl in der US-Bankenkrise mit der First Republic Bank offenbar ein weiteres US-Geldhaus vor großen Problemen steht, dämmte der Leitindex Dow Jones Industrial bei 31 819,14 Punkten sein Minus letztlich auf 0,28 Prozent ein. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,15 Prozent tiefer bei 3855,76 Punkten. Zeitweise hatten beide Indizes sogar zugelegt. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es auch dank zweier Übernahmen in der Biotech-Branche um 0,79 Prozent auf 11 923,17 Zähler hoch.

ASIEN: – IM MINUS – In Asien haben die Kurse am Dienstag an allen wichtigen Handelsplätzen wegen der Sorgen über eine mögliche Verschärfung der Bankenkrise in den USA und den Folgen für die asiatischen Märkte nachgegeben. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 um 2,19 Prozent auf 27 222 Punkte und baute damit die Verluste vom Wochenauftakt aus. In Japan drückt vor allem der schwache Dollar, der durch die Bankenkrise in den USA unter Druck geraten ist, auf die Kurse der exportlastigen Unternehmen wie Sony oder Toyota. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen büßte im späten Handel 0,2 Prozent ein, nachdem er zum Wochenauftakt noch etwas mehr als ein Prozent zugelegt hatte. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor der Hang-Seng-Index zuletzt 1,6 Prozent nach und gab damit einen Großteil der Gewinne vom Montag wieder ab.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.959,47 -3,04%

XDAX 14.970,98 -2,20%

EuroSTOXX 50 4.096,54 -3,14%

Stoxx50 3.773,00 -2,11%

DJIA 31.819,14 -0,28%

S&P 500 3855,76 -0,15%

NASDAQ 100 11.923,17 +0,79%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,62 +0,34%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0699 -0,31%

USD/Yen 133,55 +0,27%

Euro/Yen 142,88 -0,04%

BTC/USD 24.457,57 +8,85%

ROHÖL:

Brent 79,87 -0,90 USD

WTI 73,88 -0,92 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-stabilisierung-deutet-sich-an/4043481/

Börse

Stabile Kurse nach bitterem Wochenauftakt

Nach dem größten Tagesverlust des Dax seit Mitte Dezember am Vortag stehen die Signale am Dienstagmorgen auf Stabilisierung. weiterlesen

Gesundheitswesen

Warnstreik an Krankenhäusern gestartet

In mehreren Kliniken in Berlin und Brandenburg haben Beschäftigte angesichts des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst die Arbeit niedergelegt. eiterlesen

Studie

Weltweite Feinstaubbelastung übersteigt Grenzwerte

Die Feinstaubbelastung ist für Menschen weltweit nach wie vor sehr groß. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Tageshöchstwert für Partikel der Größe PM2,5 wurde zuletzt im globalen Durchschnitt an 70 Prozent aller Tage überschritten … weiterlesen

Film NEWSBREAK 24

Oscar-Aufreger des Abends

Hatte Hugh Grant bei den diesjährigen Oscars einen schlechten Tag? Mit seinem Verhalten gegenüber Ashley Graham fällt er bei Zuschauern durch. weiterlesen

Banken

Fed kündigt Untersuchung zu Kollaps der Silicon Valley Bank an

Die US-Notenbank Federal Reserve hat nach zunehmender Kritik im Zuge des größten US-Bankenkollaps seit der Finanzkrise 2008 eine interne Überprüfung angekündigt. weiterlesen

Amazon – Und (k)ein Boden in Sicht. Alibaba – Setzt sich das Kursdebakel fort?

Banken drücken DAX! 15.100 Punkte unterschritten!

E.ON – War es das? RWE – Ist die Talfahrt beendet?

Allianz – Kein Ausbruch. Rally wackelt. Münchener Rück – Das könnte bitter enden.

