Aktien: Dax über 14 000 Punkten erwartet

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte oberhalb von 14 000 Punkten in die letzte Handelswoche des Börsenjahres 2022 gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag 0,64 Prozent höher auf 14 030 Punkte. Damit dürfte sich das Auf und Ab des Index um die rund runde Marke herum aus der Woche vor Weihnachten fortsetzen. „Auch in den kommenden Handelstagen sollte keine größere Änderung der aktuellen Lage erwartet werden“, prognostizierte der Börsenexperte Christoph Geyer. An der Wall Street hatten sich die Kurse am Freitag im späten Handel aufgerappelt, der Leitindex Dow Jones Industrial hatte ein halbes Prozent zugelegt und nur knapp unter dem Tageshoch geschlossen. Die asiatisch-pazifischen Börsen haben diese Vorgaben an diesem Dienstag aufgenommen und tendierten fester. Gleichwohl ist mit einem erratischen Börsengeschehen zu rechnen angesichts fehlender Impulse einerseits und zu erwartender dünner Handelsumsätze andererseits. Für etwas Unterstützung sorgt die fortgesetzte Lockerung der Corona-Einschränkungen in China. Das Land, durch das gerade eine starke Corona-Welle rauscht, kündigte ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik an. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar herabgesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen.

USA: – MODERATE GEWINNE VOR WEIHNACHTEN – Die US-Börsen haben am Freitag ihre Auftaktverluste abgeschüttelt und mit moderaten Gewinnen nahe ihrer Tageshochs geschlossen. Letztlich sei die These einer rückläufigen Inflation gestützt worden, fasste Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda den Reigen der US-Konjunkturdaten des letzten Handelstages vor Weihnachten zusammen. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, empfahl zugleich jedoch, nicht zu viel in die derzeitigen Marktbewegungen an der Wall Street hineinzuinterpretieren, da es angesichts der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage an Umsätzen gefehlt habe. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,53 Prozent auf 33 203,93 Punkten, womit der bekannteste Wall-Street-Index einen Wochengewinn von 0,9 Prozent einfuhr. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,59 Prozent auf 3844,82 Punkte vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,27 Prozent auf 10 985,45 Punkte aufwärts. Im Wochenverlauf hat er aber 2,3 Prozent verloren.

ASIEN: – MODERATE GEWINNE – Die fortgesetzte Öffnung Chinas von den bis vor wenigen Wochen noch sehr strikten Corona-Einschränkungen hat die Börsen Asiens am Dienstag ein Stück weit angetrieben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg um ein Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent höher. In Hongkong und Australien wurde nicht gehandelt.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13940,93 +0,19%

XDAX 13954,13 +0,05%

EuroSTOXX 50 3817,01 -0,16%

Stoxx50 3677,50 -0,14%

DJIA 33203,93 +0,53%

S&P 500 3844,82 +0,59%

NASDAQ 100 10985,45 +0,27%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,59 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0659 +0,22%

USD/Yen 132,77 -0,10%

Euro/Yen 141,52 +0,14%

BTC/USD 16.872,97 +0,13%

ROHÖL:

Brent 84,63 +0,71 USD

WTI 80,21 +0,65 USD

Börse

Mit Kursgewinnen in die letzte Börsenwoche 2022

Der Dax dürfte oberhalb von 14 000 Punkten in die letzte Handelswoche des Börsenjahres 2022 gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag 0,64 Prozent höher auf 14 030 Punkte. weiterlesen

Panorama

‚Absturz der Zuversicht‘ – Zwei Drittel blicken mit Angst auf 2023

An ein glückliches neues Jahr glauben nach Angaben des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski aktuell nur wenige Menschen in Deutschland. weiterlesen

Rüstungsindustrie

Deutsche Rüstungsexporte für mehr als acht Milliarden Euro in 2022

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr Rüstungsexporte für mindestens 8,35 Milliarden Euro genehmigt. Das ist schon jetzt der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. weiterlesen

International

Zahl der Toten nach Wintersturm in USA auf mehr als 50 gestiegen

In den USA sind in den vergangenen Tagen bei extremer Kälte und starkem Schneefall mindestens 50 Menschen gestorben. Allein im Bezirk Erie County im Bundesstaat New York kamen 27 Menschen ums Leben … weiterlesen

Promis Newsbreak24.de

Rücktritt von Karl Lauterbach

Wegen steigender Unzufriedenheit fordern zwei Landesverbände des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) den Rücktritt von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. weiterlesen



Streaming

Streaming und Downloads unterwegs: Mobilfunk-Datenverbrauch zieht an

In Deutschlands Handynetzen sind deutlich mehr Daten übertragen worden als zuvor. Der Netzbetreiber Vodafone meldete für dieses Jahr ein Plus von 34 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Gigabyte … weiterlesen

Banken

EZB genehmigt Eurostaaten neue Münzen im Milliardenwert

Der Euro-Beitritt Kroatiens zum 1. Januar 2023 treibt die Produktion von Münzen im gemeinsamen Währungsraum in die Höhe. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den 19 Eurostaaten sowie Kroatien die Herstellung von Geldstücken im Gesamtvolumen von fast 2,6 Milliarden Euro genehmigt. weiterlesen

