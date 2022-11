Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Ohne Vorgaben von der Wall Street dürfte der Dax am Freitag fast unverändert starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 2 Punkte höher auf 14 541 Punkte. Tags zuvor hatte er mit 14 570 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht. Dem Dax winkt die achte Woche mit Gewinnen in Folge. In den vergangenen vier Handelstagen legte er bislang um 0,7 Prozent zu. Er peilt damit das nächste Zwischenhoch aus dem Juni bei 14 709 Punkten an. An der Wall Street gab es am Donnerstag eine Feiertagspause für „Thanksgiving“. Auch zum Wochenausklang findet dort am „Black Friday“ nur ein verkürzter Handel statt.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND VERLUSTE – Die Aktienmärkte Asiens haben am Freitag überwiegend nachgegeben. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent nachgab. In China nähren die hohen Corona-Zahlen weiter Sorgen, dass umfangreiche Lockdowns abermals auf der Wirtschaft des Landes und damit auch auf der Weltkonjunktur lasten könnten. Verluste gab es auch an die Börse in Indien.

DAX 14.539,56 +0,78%

XDAX 14.554,75 +0,87%

EuroSTOXX 50 3.961,99 +0,39%

Stoxx50 3.766,05 +0,16%

DJIA 34.194,06 +0,28%

S&P 500 4.027,26 +0,59%

NASDAQ 100 11.838,72 +0,97%

Bund-Future 141,88 -0,10%

Euro/USD 1,0409 -0,04%

USD/Yen 138,68 +0,11%

Euro/Yen 144,35 +0,07%

Brent 85,69 +0,35 USD

WTI 78,43 +0,49 USD

Strom wird teurer: Preiserhöhungswelle zum Jahresbeginn

In viele Haushalte sind jüngst Preiserhöhungen ihrer Stromversorger geflattert – mit teils drastischen Anhebungen. weiterlesen

Atemwegsinfekte bei Kleinkindern – Werte gehen senkrecht nach oben

Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) führen dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge insbesondere bei Kleinkindern vermehrt zu Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen. weiterlesen

Bürgergeld auf der Zielgeraden: Bundestag und Bundesrat stimmen ab

Beim geplanten Bürgergeld geht es nach dem Kompromiss im Vermittlungsausschuss an diesem Freitag in die Schlussabstimmungen in Bundestag und Bundesrat. weiterlesen

Selenskyj: Russland kriegt uns nicht klein

Angesichts von Kälte und Dunkelheit in ukrainischen Städten infolge der massiven Blackouts hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den Widerstandsgeist seines Volkes gegen die russische Invasion beschworen. „Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden“ … weiterlesen

7 Fußballer, die früher arm waren

Profi-Fußballer müssen sich eigentlich um Geld keine Sorgen machen. Cristiano Ronaldo und Co. sind nicht nur weltweite Stars, sondern leben auch im puren Luxus. Doch einige Fußballer haben ihre Kindheit ganz anders verbracht und mussten in Armut aufwachsen. weiterlesen

