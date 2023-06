Börsentag auf einen Blick

Aktien: Zinsangst belastet weiter

DEUTSCHLAND: – SCHWÄCHER – Am Ende einer bislang schwachen Woche dürften die Aussichten auf weltweit steigende Zinsen den Dax weiter nach unten drücken. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,78 Prozent tiefer auf 15 863 Punkte. Er steuert damit auf ein Wochenminus von etwa drei Prozent zu. Nach seinem Rekordhoch vor einer Woche bei 16 427 Punkten war er am Vortag erstmals wieder unter die runde 16 000er-Marke gerutscht. Charttechnik-Experten sehen noch keine allzu große Gefahr, denn Unterstützungen für den Dax lägen noch etwas tiefer, so der Tenor.

USA: – DOW STAGNIERT; NASDAQ IM PLUS – Anhaltende Befürchtungen über eine noch längere Zeit restriktive Geldpolitik in den USA haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial auch am Donnerstag im Zaum gehalten. Mit 33 946,71 Punkten bewegte sich das Börsenbarometer kaum von der Stelle und setzte die Konsolidierung der vergangenen drei Börsentage fort. Die am Vortag kräftig gefallenen Technologiewerte an der Börse Nasdaq konnten sich erholen. Für den Nasdaq 100 ging es mit 1,18 Prozent auf 15 042,32 Punkte stärker nach oben, der Index ließ die 15 000er Marke wieder hinter sich. Der marktbreite S&P 500 lag zur Schlussglocke mit 0,37 Prozent im Plus bei 4381,89 Zählern.

ASIEN: – VERLUSTE – An den Asien-Börsen hat es am Freitag deutlichere Verluste gegeben. Wie es hieß, kam es in Japan zu Gewinnmitnahmen bei gut gelaufenen Werten in der Erwartung, dass inländische Pensionsfonds ihre Positionen zum Quartalsende neu ausrichten. Der Nikkei 225 sank zuletzt um 1,76 Prozent auf 32 678,50 Punkte, auch belastet von unerwartet hohen Inflationszahlen. Erstmals seit Mitte März verbuchte er nun wieder einen Wochenverlust. In China pausierte der Handel nochmals feiertagsbedingt, in Hongkong jedoch wurde wieder gehandelt. Der Hang Seng verlor etwa zwei Prozent an Wert.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 15.988,16 -0,22%

XDAX 15.990,82 -0,13%

EuroSTOXX 50 4.304,47 -0,42%

Stoxx50 3.952,48 -0,38%

DJIA 33.946,71 -0,01%

S&P 500 4.381,89 +0,37%

NASDAQ 100 15.042,32 +1,18%

Nikkei 225 33.487,73 -0,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,91 +0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0934 -0,20%

USD/Yen 143,04 -0,05%

Euro/Yen 156,39 -0,25%

BTC/USD 30.047,00 -0,79%

ROHÖL:

Brent 73,17 -0,97 USD

WTI 68,56 -0,95 USD

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick



MÄRKTE

