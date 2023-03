Börsentag auf einen Blick

Aktien: Ruhiger Start beim Dax erwartet

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Der Dax wird am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wenige Punkte tiefer auf 15 625 Zähler. Das Jahreshoch vom Dienstag bei 15 706 Punkten bleibt in Sichtweite. An der Wall Street fingen sich die Kurse vor allem von Technologiewerten nach dem erneuten Rückschlag. Die Stabilisierung festigte sich nach dem europäischen Handelsende etwas. Am zweiten Tag seines Auftritts vor dem Kongress dämpfte der US-Notenbankchef Jerome Powell die Sorge vor schneller steigenden Leitzinsen wieder etwas. „Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen“, sagte er. Seine Aussagen am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats hatte der Markt noch klar in Richtung wieder anziehendes Zinserhöhungstempo interpretiert.

USA: – DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ 100 und S&P 500 IM PLUS – Die US-Börsen haben sich nach dem Rücksetzer am Vortag weitgehend stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten am Mittwoch überwiegend zu, lediglich der Dow Jones Industrial gab etwas weiter nach. Im Fokus bleibt weiterhin die Frage, wie deutlich und wie oft die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation noch angehoben werden. Der Dow verlor 0,18 Prozent auf 32 798,40 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,14 Prozent auf 3992,01 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,52 Prozent auf 12 215,33 Punkte nach oben.

ASIEN: – NIKKEI 225 IM PLUS; CSI 300 IM MINUS – In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Während es in Japan und Hongkong etwas nach oben ging, sackten die Kurse in China und Südkorea weiter etwas ab. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor zuletzt rund 0,1 Prozent und in Seoul fiel der Leitindex Kospi 0,6 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 konnte dagegen 0,63 Prozent auf 28 623 Punkte zulegen und baute damit die Vortagsgewinne etwas aus. In der Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index im späten Handel rund 0,3 Prozent zu und konnte damit einen kleinen Teil seiner VortagsverlusteŽwettmachen.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.631,87 +0,46%

XDAX 15.645,45 +0,75%

EuroSTOXX 50 4.288,45 +0,22%

Stoxx50 3.898,62 +0,04%

DJIA 32.798,40 -0,18%

S&P 500 3.992,01 +0,14%

NASDAQ 100 12.215,33 +0,52%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,55 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0553 +0,05%

USD/Yen 136,85 -0,29%

Euro/Yen 144,42 -0,24%

BTC/USD 21.734,96 -1,32%

ROHÖL:

Brent 82,67 +0,01 USD

WTI 76,68 +0,02 USD

Börse

Wenig Bewegung zum Handelsstart erwartet

Der Dax wird am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. weiterlesen

EU

‚Ein Vertrauensbruch‘: Verbrenner-Blockade

Die anhaltende deutsche Blockade des geplanten Aus für neue Verbrenner ab 2035 stößt bei europäischen Partnern auf Unverständnis und Entsetzen. weiterlesen

International

Smog hält an: Hunderttausende mit Gesundheitsbeschwerden

Wegen des anhaltenden Smogs müssen immer mehr Menschen in ärztliche Behandlung. Allein in dieser Woche seien fast 200 000 neue Patienten dazugekommen … weiterlesen

Ukraine-Krieg

Raketenangriffe

In der Nacht zum Donnerstag ist aus zahlreichen Städten in der gesamten Ukraine heftiger Raketenbeschuss gemeldet worden. In sozialen Medien gab es etliche Augenzeugenberichte zu heftigen Explosionen … weiterlesen

Gesundheitswesen

Neustart bei E-Patientenakte

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) Pläne für einen grundlegenden Neustart bei elektronischen Patientenakten vor. weiterlesen

Finanzen NEWSBREAK 24

Gefälschte Klarna-Zahlung: So erkennen Sie Fake-Shops

Einige Fake-Shops fälschen den Klarna-Zahlungsprozess, um die Daten an Kriminelle weiterzuleiten. Ein Blick auf die Internetadresse kann Sie davor bewahren. weiterlesen



Unternehmen

Deutsche Post erwartet nach Rekordjahr Abkühlung

Die Deutsche Post hat erneut ein Rekordjahr eingefahren und rechnet nun mit einer Abkühlung der Geschäftsdynamik. weiterlesen

