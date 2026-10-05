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200-Tage-Linie hält

Goldman verpasst Zeiss Meditec einen Dämpfer 05.10.2026, 11:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldman Sachs stuft Carl Zeiss Meditec auf „Sell“ ab und senkt das Kursziel auf 23 Euro. Zwischenzeitlich verlor das Papier gut sieben Prozent, fing sich dann aber knapp über der 200-Tage-Linie. Die Bank sieht die schwächeren Umsatzaussichten in der Bewertung noch nicht berücksichtigt.
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Carl Zeiss Meditec 30,36 EUR -2,54 % Lang & Schwarz
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Ein Verkaufsvotum aus New York hat den Medizintechnikhersteller aus Jena am Montag kräftig ins Rutschen gebracht. Im Tief fiel die Aktie von Carl Zeiss Meditec um gut sieben Prozent auf 29,06 Euro, hielt sich aber knapp oberhalb der 200-Tage-Linie bei 28,98 Euro, die charttechnisch als wichtige Unterstützung gilt. Inzwischen hat das Papier das Minus auf rund 2,5 Prozent eingegrenzt und kostet 30,36 Euro.

Goldman sieht Umsatzschwäche nicht eingepreist

Goldman Sachs stufte den Titel von „Neutral“ auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel von 27 auf 23 Euro – eine externe Einschätzung, keine redaktionelle Empfehlung. Begründet wird der Schritt mit der Lücke zwischen Bewertung und erwarteter Umsatzentwicklung: Trotz eines Kursverlusts von mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn habe die Ergebnisentwicklung noch keinen Boden gefunden. Die Sparmaßnahmen des Managements wögen das nach Einschätzung der Bank nicht auf.

Belastet wird der Konzern vor allem vom Chinageschäft. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 sank der Umsatz um 2,9 Prozent auf gut 1,55 Milliarden Euro, die bereinigte operative Marge fiel von 11,1 auf 8,0 Prozent. Mit dem Sparprogramm ProfitUp, von dem bis zu 1.000 Stellen betroffen sein können, will das Unternehmen gegensteuern.

Bn-Redaktion/sb
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