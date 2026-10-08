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230 Dollar im Visier

Palantir-Aktie vor dem nächsten KI-Schub? 08.10.2026, 14:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Palantir
AI MODIFIED
© Foto von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Die Palantir-Aktie steht am Donnerstag erneut im Fokus der Anleger. Goldman Sachs hat das Papier von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel deutlich auf 230 Dollar angehoben. Rückenwind liefert vor allem das starke Umsatzwachstum und die zunehmende Nachfrage nach souveräner künstlicher Intelligenz.
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Goldman Sachs wird deutlich optimistischer

Goldman Sachs sieht bei Palantir weiteres Potenzial und erwartet eine neue Phase der Outperformance bis 2027. Das Kursziel wurde von zuvor 204 auf 230 Dollar angehoben. Zum Zeitpunkt der Analyse lag die Aktie bei rund 194 Dollar, womit sich laut Goldman ein Aufwärtspotenzial von etwa 18 Prozent ergibt.

Umsatz fast verdoppelt

Auch die jüngsten Geschäftszahlen untermauern den Optimismus. Im zweiten Quartal erzielte Palantir einen Umsatz von 1,94 Milliarden Dollar und damit fast 93 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Beim bereinigten Gewinn je Aktie übertraf das Unternehmen mit 0,41 Dollar die Erwartungen von 0,28 Dollar. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde zudem auf rund 8,15 Milliarden Dollar angehoben.

Souveräne KI als Wachstumstreiber

Goldman Sachs sieht insbesondere bei souveräner künstlicher Intelligenz große Chancen. Unternehmen beginnen demnach zunehmend damit, KI auf ihre eigenen Daten anzuwenden und damit bestehende Wettbewerbsvorteile auszubauen. Palantir könnte davon profitieren, weil die Plattform maßgeschneiderte Anwendungen und die Verbindung zwischen Unternehmensdaten, Arbeitsabläufen und KI ermöglicht.

Neue Partnerschaften im Fokus

Zusätzlichen Rückenwind liefern neue Kooperationen. NVIDIA hat seine Zusammenarbeit mit Palantir erweitert, während eine Partnerschaft mit Nebius den Zugang zu weiteren Anbietern von Cloud-Infrastruktur eröffnen soll. Auch im Finanzsektor will Palantir seine Position ausbauen. Goldman Sachs wertet diese Entwicklungen als wichtige Referenzen für die weitere Expansion.

Aktie bleibt umstritten

Trotz des optimistischen Analystenurteils bleibt die Bewertung ein zentraler Diskussionspunkt. Kritiker verweisen auf das hohe Bewertungsniveau und die Frage, wie schnell das personalintensive Geschäftsmodell skaliert werden kann. Goldman Sachs hält diese Sorgen dagegen für beherrschbar und sieht gerade im Zusammenspiel von Ingenieurteams, Produktentwicklung und KI weiteres Effizienzpotenzial.

Palantir-Aktie legt zu

Am Donnerstag notiert die Palantir-Aktie im deutschen Handel bei 177,93 Euro und damit 2,8 Prozent über dem Vortagesschluss. Der nächste wichtige Termin steht bereits fest: Am 9. November soll der Bericht zum dritten Quartal veröffentlicht werden. Bis dahin dürfte insbesondere die Frage im Mittelpunkt stehen, ob Palantir das hohe Wachstumstempo bestätigen kann.

Bn-Redaktion/js
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