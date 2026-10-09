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5% Kurssprung

Startet Zalando jetzt die große Aufholjagd? 09.10.2026, 15:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Zalando
AI MODIFIED
© Midjourney
Die Zalando-Aktie legt kräftig zu. Nach zuletzt schwankenden Kursen sorgt eine neue KI-Offensive für Bewegung: Der Online-Modehändler automatisiert Retouren mit Robotern und entwickelt eine eigene Lifestyle-KI. Doch reicht das, um den DAX-Titel nachhaltig aus dem Seitwärtstrend zu befreien?
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Zalando 23,88 EUR +4,12 % Lang & Schwarz
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Roboter sollen Kosten senken

Ein wichtiger Auslöser für den Kurssprung ist der Start automatisierter Retourenprozesse an europäischen Logistikstandorten, darunter Greven und Świebodzin in Polen. Spezielle Robotersysteme sollen die Bearbeitung zurückgeschickter Waren beschleunigen und effizienter machen. Da Retouren im Modehandel einen erheblichen Kostenfaktor darstellen, könnte die Automatisierung die Profitabilität verbessern.

Zalando setzt auf eigene Lifestyle-KI

Neben der Logistik treibt Zalando die Entwicklung einer eigenen Lifestyle-KI voran. Sie soll Kunden nicht nur bei der Produktsuche unterstützen, sondern persönliche Vorlieben, Stil, Passformen und Trends miteinander verbinden. Damit will das Unternehmen das Einkaufserlebnis stärker individualisieren und sich von allgemeinen KI-Assistenten großer Technologiekonzerne abgrenzen.

Die 25-Euro-Marke wird entscheidend

Die Zalando-Aktie bewegte sich zuletzt in einer Spanne zwischen 21 und 25 Euro. Mit dem aktuellen Kursplus nähert sich das Papier der oberen Begrenzung. Ein Ausbruch über 25 Euro könnte ein Signal für eine Trendwende liefern. Ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, muss sich allerdings erst zeigen.

Gewinne bleiben im Unternehmen

Zalando will vorerst keine Dividende zahlen. Stattdessen soll verfügbares Kapital in das Kerngeschäft fließen, um Wachstum und Liquidität zu stärken. Sollten darüber hinaus Mittel übrig bleiben, könnten Aktienrückkäufe eine Option sein. Die Strategie unterstreicht, dass das Management Investitionen und profitables Wachstum priorisiert.

Wird KI zum Wettbewerbsvorteil?

Die neuen Technologien könnten Zalando helfen, Kosten zu reduzieren und das Einkaufserlebnis zu verbessern. Gleichzeitig bleibt entscheidend, ob sich die Investitionen tatsächlich in höheren Margen und nachhaltigem Wachstum niederschlagen. Der nächste wichtige Gradmesser sind die für Anfang November erwarteten Quartalszahlen. Dann dürfte sich zeigen, ob die operative Entwicklung mit den Hoffnungen auf einen neuen Wachstumsschub Schritt hält.

Bn-Redaktion/js
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