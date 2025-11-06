Amgen nach Zahlen

Amgen Headquarter, Thousand Oaks Campus
© Amgen Inc.
Das US-amerikanische Biotechunternehmen Amgen legte am Dienstag (04. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. In der Vergangenheit wusste das Unternehmen mit seinen Finanzergebnissen nicht immer zu überzeugen. Insofern lag eine gewisse Anspannung vor der Veröffentlichung in der Luft. Die Anspannung löste sich jedoch recht schnell nach der Bekanntgabe der Ergebnisse, denn Amgen lieferte ab.
Amgen mit exzellenten Q3-Daten 

Schauen wir uns die Q3-Daten einmal im Detail an. Amgen gab den Umsatz für das 3. Quartal 2025 mit 9,557 Mrd. US-Dollar an, nach 8,503 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. 
Amgen veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 3,216 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 5,93 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 2,830 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 5,22 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Um Sondereffekte bereinigt vermeldete der Biotechnologiekonzern für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 3,055 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 5,64 US-Dollar) nach 3,024 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 3,58 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen gab den free cash flow im September-Quartal mit starken 4,2 Mrd. US-Dollar an, nach 3,3 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024.

Amgen mit einem robusten Ausblick auf das Gesamtjahr 2025

Amgen rechnet für 2025 mit einem Umsatz in einer Spanne von 35,8 Mrd. US-Dollar bis 36,6 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen prognostiziert für das Jahr 2025 ein EPS (GAAP) in Höhe von 13,76 US-Dollar bis 14,60 US-Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 20,60 US-Dollar bis 21,40 US-Dollar erwartet.

Amgen in der Börsennews Aktiennalyse

Chartcheck Amgen: Bereit für das Comeback?    

Der Markt nahm die Zahlen überaus positiv auf. Die Amgen-Aktie (WKN: 867900 | ISIN: US0311621009 | Ticker-Symbol: AMG) legte nach der Veröffentlichung kräftig zu. Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die charttechnische Konstellation adäquat darzustellen. Dort zeigt sich deutlich, dass Amgen Schwung aufgenommen hat. Die ersten Abwärtstrendlinien wanken. Der psychologisch relevante Kursbereich von 300 US-Dollar wurde deutlich übersprungen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Amgen muss über die 320 US-Dollar, um das zentrale Widerstandscluster 340 US-Dollar / 350 US-Dollar zu attackieren. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 300 US-Dollar begrenzt bleiben. Bei einem Rücksetzer unter die 270 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
