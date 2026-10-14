Anzeige
+++>>> Uran-Explorer meldet Treffer!: Jetzt wird es spannend – Steht diese kaum bekannte Uran-Aktie jetzt vor einer Neubewertung? <<<+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
BASF und Evonik

Übernahmepoker geht in die nächste Runde 14.10.2026, 16:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Evonik
AI MODIFIED
© Bild von Evonik
Im möglichen Übernahmepoker um Evonik könnte BASF noch einmal nachlegen. Laut Insiderberichten wurde ein erster Vorstoß mit 22,15 Euro je Evonik-Aktie als zu niedrig zurückgewiesen. Vor einem höheren Angebot will BASF demnach zunächst einen genaueren Blick in die Bücher des Spezialchemiekonzerns werfen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

BASF könnte Angebot erhöhen

BASF ist laut mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen grundsätzlich bereit, über ein höheres Angebot für Evonik zu sprechen. Voraussetzung soll allerdings eine Prüfung der Unternehmensunterlagen sein. Damit könnten die bislang genannten 22,15 Euro je Evonik-Aktie noch nicht das letzte Wort sein. Ein verbindliches neues Angebot liegt bislang jedoch nicht vor. BASF hatte bereits Ende September offiziell bestätigt, sich in Sondierungen mit Evonik und der RAG-Stiftung zu befinden.

Erste Offerte wurde zurückgewiesen

Der bisherige Vorstoß soll Evonik mit insgesamt rund 10,3 Milliarden Euro bewertet haben. Einschließlich Schulden hätte sich daraus ein Unternehmenswert von rund 14 Milliarden Euro ergeben. Evonik wies den Preis laut Insiderberichten als zu niedrig zurück. Entscheidend dürfte nun sein, welche Bewertung BASF nach einer möglichen Prüfung der Bücher für angemessen hält und ob daraus tatsächlich ein formelles Übernahmeangebot entsteht.

RAG-Stiftung besitzt rund 44 Prozent

Eine Schlüsselposition nimmt die RAG-Stiftung ein. Sie hält aktuell rund 44 Prozent der Evonik-Aktien und ist damit mit Abstand größter Anteilseigner. Das Kuratorium der Stiftung hat sich bereits mit dem Übernahmeinteresse von BASF beschäftigt. Über die konkreten Inhalte und Ergebnisse dieser Beratungen machte die Stiftung allerdings keine Angaben. Eine Zustimmung oder Ablehnung des kolportierten Preises von 22,15 Euro je Aktie lässt sich daraus daher nicht ableiten.

Beschäftigungsschutz könnte bestehen bleiben

Neben dem Kaufpreis spielen auch Arbeitsplätze und Standorte eine wichtige Rolle. Laut Insiderberichten wäre BASF bereit, bestehende Vereinbarungen zum Schutz von Beschäftigung und Standorten bei Evonik einzuhalten. Bei Evonik sind betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland bis 2032 ausgeschlossen. BASF selbst hat diese Angaben bislang nicht bestätigt. Entsprechende Zusagen könnten bei möglichen weiteren Verhandlungen dennoch zu einem wichtigen Bestandteil eines Zusammenschlusses werden.

BASF-Aktie legt deutlich zu

An der Börse sorgt die neue Übernahmefantasie für Bewegung. Die BASF-Aktie stieg am Mittwoch zeitweise auf rund 52,56 Euro. Auch Evonik legte im Tagesverlauf zu und erreichte zeitweise etwa 21,72 Euro. Damit blieb die Aktie weiterhin unter dem bislang genannten Preis von 22,15 Euro. Für Anleger richtet sich der Blick nun darauf, ob aus den bisherigen Sondierungen ein höheres verbindliches Angebot von BASF hervorgeht.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VQ5Q5L
Ask: 0,28
Hebel: 18,85
mit starkem Hebel
VJ5X6G
Ask: 0,97
Hebel: 5,44
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VQ5Q5L VJ5X6G. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte Hauptdiskussion
3 Tagesvorschau 13. Oktober: Bilanzen, Arbeitsmarkt und Immobilien: Dichter Daten-Dienstag Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Warum die deutsche Wirtschaft stärker wächst Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Umfrage: Mehrheit hält Merz' Kanzlerschaft für gescheitert Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX vor richtungsweisendem Wochenschluss: Infineon – Das dicke …

9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom: TSMC liefert Rekordzahlen – doch Anleger drücken auf …

Gestern 20:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX-Traum bekommt Risse: Aktie stürzt zweistellig ab

Gestern 18:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Ausverkauf: Nvidia rutscht trotz TSMC-Rekord weiter ab

Gestern 17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aufträge vervierfacht: Nel büßt fast zwei Drittel Umsatz ein

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Silber bricht dramatisch ein: Diese Silberminenaktie könnte nun ü…

Gestern 15:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriffe in der Straße von Hormus: Ölpreis fällt dennoch

Gestern 14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon: Chip-Ausverkauf trifft den DAX-Konzern

Gestern 13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer