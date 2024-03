Revolution im Pflanzenschutz: Bayer kündigt bahnbrechende Glyphosat-Alternative an

In einem ambitionierten Schritt zur Neugestaltung der Agrarchemie kündigte Bayer, einer der weltweit führenden Chemiekonzerne, die Entwicklung einer innovativen Alternative zum kontrovers diskutierten Unkrautvernichter Glyphosat an. "Wir testen diese neue Substanz schon an echten Pflanzen", enthüllte Bill Anderson, der Vorstandsvorsitzende von Bayer, in einem Gespräch. Mit dem Ziel, dieses Produkt bereits in vier Jahren, also 2028, auf den Markt zu bringen, positioniert sich Bayer an der Spitze einer seit 30 Jahren nicht dagewesenen Innovation.

Von Rechtsstreitigkeiten zu bahnbrechenden Entwicklungen

Die Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 für 63 Milliarden Dollar brachte Bayer nicht nur in den Besitz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat, sondern auch in den Fokus teurer Rechtsstreitigkeiten rund um die mögliche krebserregende Wirkung des Produkts. Trotz der wissenschaftlichen Kontroversen und zehntausender Schadenersatzklagen in den USA, wo Bayer sowohl zu Schadenersatz verurteilt als auch freigesprochen wurde, weist der Konzern die Vorwürfe zurück, dass Glyphosat krebserregend sei.

Neuausrichtung ohne Abspaltung

Inmitten einer langanhaltenden Schwächephase und einem erheblichen Verlust an Börsenwert seit 2015, lehnt Bayer-Chef Anderson eine Abspaltung des Agrargeschäfts ab. Stattdessen soll ein neues Organisationsmodell, das eine erhebliche Reduzierung der Gesamtkosten um zwei Milliarden Euro pro Jahr vorsieht, den Konzern wieder auf Kurs bringen. "Es wird weniger Bosse geben", betonte Anderson, was nicht nur eine Verringerung der Führungsebenen, sondern auch der hoch bezahlten Stellen bedeutet. Dieser Schritt soll die Produktivität steigern und 95 Prozent der Entscheidungen denen überlassen, die sie direkt betreffen.

Aktuelle Marktposition und Ausblick

Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt der Aktienmarkt erste Zeichen einer Stabilisierung für Bayer. Kurz vor Handelsschluss in Frankfurt notierte der Wert des Unternehmens bei 26,18 Euro, nur leicht unter dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages von 26,28 Euro. Diese Entwicklung deutet auf eine mögliche Beruhigung der Lage hin, nachdem die Aktie seit 2015 erhebliche Verluste verzeichnete und vier Fünftel ihres Werts einbüßte. Aktuell rangiert Bayer mit einer leichten Abwärtsbewegung von 0,38 % im mittleren Drittel des DAX, der insgesamt um 0,74 % nachgab. Mit einem Handelsvolumen von 2.337.405 Aktien kurz vor Handelsende und einem 52-Wochen-Hoch von 59,31 Euro gegenüber einem Tief von 24,96 Euro, steht Bayer vor der Herausforderung, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die strategischen Entscheidungen und die Ankündigung bahnbrechender Innovationen könnten jedoch eine Trendwende für den Pharmakonzern bedeuten und seinen Kurs langfristig positiv beeinflussen.