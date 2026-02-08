Anzeige
Zahlen bringen keine Wende für Canopy Growth 08.02.2026, 14:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Cannabis
© Foto von CRYSTALWEED cannabis auf Unsplash
Der einstige Highflyer der Cannabis-Branche kommt einfach nicht vom Fleck. Zwar konnte Canopy Growth beim Umsatz überraschen, doch unter dem Strich steht erneut ein dickes Minus. Anleger reagieren ernüchtert, denn der erhoffte Befreiungsschlag bleibt wieder einmal aus.
Canopy Growth 0,94 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Licht und viel Schatten
Es ist eine paradoxe Situation bei Canopy Growth. Während die Erlöse die Erwartungen der Experten deutlich übertrafen, hagelte es beim Gewinn eine herbe Enttäuschung. Das internationale Geschäft läuft zwar besser, doch sinkende Margen fressen die Erfolge sofort wieder auf. Unter dem Strich steht ein Verlust, der deutlich höher ausfällt als von Analysten vorhergesagt.

Aktie klebt am Boden
Der Kurs der Canopy Growth-Aktie dümpelt seit Wochen lustlos vor sich hin und findet keinen Weg aus dem Seitwärtstrend. Wichtige charttechnische Marken werden nicht durchbrochen, da die positiven Impulse fehlen. Zwar plant das Management durch Zukäufe die Profitabilität zu steigern, doch bis diese Maßnahmen greifen, brauchen Investoren weiterhin sehr starke Nerven.

Aktienanalyse

Bewertung bleibt zu hoch
Experten sehen in dem Papier derzeit noch keine echte Wachstumsstory. Trotz massiver Sparmaßnahmen in der Vergangenheit wächst der Umsatz nur minimal, was für einen echten Turnaround zu wenig ist. Kritiker bemängeln zudem, dass die Bewertung an der Börse für ein defizitäres Unternehmen immer noch sportlich erscheint.

Abwarten ist jetzt angesagt
Die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, dass der Weg zur Profitabilität steinig bleibt. Ob sich ein Einstieg bei Canopy Growth lohnt, hängt maßgeblich von den kommenden Quartalen ab. Marktbeobachter raten dazu, die weitere Entwicklung erst einmal genau von der Seitenlinie aus zu beobachten.

Bn-Redaktion/js
