Server mit Chips von Nvidia sollen vorerst nicht mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien ausgeliefert werden. Der KI-Konzern hat Berichten zufolge seine Fertigungspartner angewiesen, Bestellungen aus den vier Ländern zurückzuhalten – eine direkte Folge der neuen US-Exportregeln, mit denen Washington chinesischen Firmen den Umweg über Rechenzentren in Drittstaaten versperren will. Die Aktie hatte am Morgen noch bis auf gut 140 Euro zugelegt, im weiteren Handelsverlauf schmolz das Plus jedoch zusammen: Inzwischen notiert sie bei 136,32 Euro und damit nur noch 0,6 Prozent höher.

Bemerkenswert ist, wie gelassen die direkt betroffenen Serverbauer reagieren. Super Micro Computer, das Nvidia-Chips in seine Racks einbaut und Kunden bereits über den Stopp informiert haben soll, tritt mit 21,17 Euro praktisch auf der Stelle (plus 0,1 Prozent). Dell Technologies, ebenfalls betroffen, legt sogar um 1,9 Prozent auf 275,80 Euro zu. Die Reaktion an der Börse trifft damit vor allem den Chipentwickler selbst – nicht die Partner, die die Lieferungen formal stoppen müssen.

Fünf Länder brauchen plötzlich eine Lizenz

Hintergrund ist eine Regel des US-Handelsministeriums, die seit dem 19. November gilt. Sie stuft Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien als Länder mit inakzeptablem Umleitungsrisiko ein: Wer fortgeschrittene KI-Chips dorthin liefern will, braucht eine Exportlizenz. Zudem ist eine Genehmigung nötig, sobald ein Rechenzentrum irgendwo auf der Welt Rechenleistung an Unternehmen aus China oder anderen beschränkten Ländern weitergeben könnte. Bislang konnten chinesische Entwickler Nvidia-Hardware, die sie selbst nicht kaufen durften, einfach in südostasiatischen Cloud-Zentren mieten. Ob der Lieferstopp dauerhaft gilt oder nur bis zur Klärung der Lizenzfragen, ist offen.

Aus Anlegersicht ist die Meldung zunächst ein Dämpfer. Mehrere Aktionäre werteten den Stopp schon kurz nach seinem Bekanntwerden als kurzfristig belastend für den Kurs; dass Europäer die Aktie an einem Tag ohne Wall Street nach oben kaufen, wurde angesichts der Unsicherheit bezweifelt. Aus charttechnischer Sicht wird zusätzlich auf eine noch offene Kurslücke nach unten verwiesen. Der Ton bleibt nervös, aber nicht panisch.

Super Micro und Dell müssen Kunden vertrösten

Für die Serverhersteller geht es um Aufträge in einer Region, in der der Ausbau von KI-Rechenzentren zuletzt stark auf Nachfrage aus China gesetzt hatte. Händler sollen bereits nach Abnehmern für Tausende Chips der Blackwell-Generation suchen, Kredite für geplante Großprojekte stehen auf dem Prüfstand. Dass die Aktie von Super Micro trotzdem kaum reagiert, dürfte auch am bereits angeschlagenen Kursbild liegen: Seit Wochenbeginn hat das Papier rund 6,5 Prozent verloren, auf Jahressicht sogar mehr als ein Viertel.

Aus Sicht von Super-Micro-Aktionären muss der Stopp dagegen nicht nur schaden. Die Argumentation: Durch den Lieferstopp würden Fertigungskapazitäten und begehrte Chips frei, die angesichts der hohen Nachfrage nach flüssigkeitsgekühlten Racks in den USA schnell wieder vergeben sein könnten. Auch Golfstaaten mit eigenen KI-Strategien kämen als Abnehmer infrage.

Wenn Nvidia da als Taktgeber jetzt selbst mal gescheit aufräumt, sollte doch erst mal wieder Ruhe in die Lieferketten eintreten. Und bei dem Bedarf in anderen Ländern, der noch nicht mal ansatzweise gestillt werden konnte, sollten auch die Preise und Margen weiter stabil bleiben.

Ganz ohne Gegenrede bleibt diese Zuversicht nicht. Für Nvidia sei Super Micro ohnehin austauschbar, lautet ein Einwand – schließlich gebe es mit Dell einen etablierten Partner. Von Nvidia-Seite kommt dagegen ein Vorbehalt: Der Konzern müsse zunächst die eigene Governance in Ordnung bringen, bevor er sich enger an einzelne Serverbauer bindet.

Die Exportfrage landet im Kapitol

Dass die Debatte um Exportkontrollen gerade jetzt so viel Gewicht hat, hängt eng mit Nvidia selbst zusammen. Jensen Huang war Anfang des Monats als Konzernchef zurückgetreten und wurde am 23. November vom Verwaltungsrat wieder eingesetzt. Mehrere Kongressausschüsse sehen damit die offenen Fragen zur nationalen Sicherheit nicht beantwortet: Am 1. Dezember soll Huang hinter verschlossenen Türen vor drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses aussagen, am 3. Dezember öffentlich vor dem Bankenausschuss des Senats. Verschärft wird der Druck dadurch, dass die Ratingagentur S&P die Bonitätsnote des Konzerns unter Beobachtung gestellt hat und dabei eine schwache Aufsicht durch den Verwaltungsrat anführt.

Auf Aktionärsseite wird vor allem der Termin am 1. Dezember aufmerksam registriert: Ausgerechnet am Tag der großen Entwicklerkonferenz GTC in Washington müsse der Chef im Kapitol Rede und Antwort stehen, statt auf der Bühne neue Produkte zu präsentieren. Das führe vor Augen, wie stark die Politik inzwischen in das Geschäft eingreife. Dass Kursrichtung und Lieferfreigaben derzeit eher in Washington als in Santa Clara entschieden werden, ist unter Anlegern ein wiederkehrender Tenor – die Stimmung schwankt zwischen Galgenhumor und Verunsicherung.

Ohne Wall Street fehlt der Härtetest

Wie schwer der Lieferstopp tatsächlich wiegt, dürfte sich erst am Freitag zeigen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags bleiben die US-Börsen heute geschlossen, morgen wird dort nur verkürzt gehandelt. Die Bewegung der Nvidia-Aktie stammt damit allein aus dem europäischen Handel. Der Kurs bewegt sich nach einer turbulenten Woche weiter in einem breiten Band: Nach Huangs Rückkehr war die Aktie bis auf knapp 155 Euro gesprungen, zuvor hatte sie zeitweise unter 117 Euro gelegen. Von den Kursen über 200 Euro aus dem Oktober ist sie weit entfernt.

Viele Anleger rechnen deshalb mit einem deutlichen Ausschlag, sobald die US-Investoren zurück sind – in welche Richtung, darüber gehen die Erwartungen auseinander. Wer pessimistisch ist, befürchtet, dass Lieferstopp und Ratingsorgen erst dann voll eingepreist würden. Optimisten halten dagegen, dass die Aktie zuletzt ohnehin zu stark schlechtgeredet worden sei und sich die Lage mit der Zeit wieder aufhellen könne. Unterm Strich überwiegt Abwarten: Neben dem US-Handel am Freitag gelten die Anhörungen in der kommenden Woche als nächster Prüfstein dafür, ob sich das Geschäft in Südostasien bald wieder normalisieren könnte.