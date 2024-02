Robuste Quartalsergebnisse, schwacher Ausblick auf Q3.

Cisco Systems berichtete am Mittwoch (14.02, nach US-Handelsschluss) über das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 27. Januar 2024) des Geschäftsjahres 2024. Cisco System verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum einen Umsatzrückgang in Höhe von knapp -6 Prozent auf nunmehr 12,791 Mrd. US-Dollar, erfüllte damit aber die Erwartungen. Das Unternehmen wies einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,634 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,65 US-Dollar) aus. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum erzielte Cisco Systems einen Gewinn in Höhe von 2,773 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,67 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) wies Cisco Systems einen Gewinn in Höhe von 3,538 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,87 US-Dollar) aus. Auch in diesem Punkt lag Cisco Systems unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum (damals 3,639 Mrd. US-Dollar / EPS 0,88 US-Dollar). Trotz des leichten Gewinnrückgangs konnte Cisco Systems die Markterwartungen übertreffen. Die Prognose für das 3. Quartal trübte jedoch das Bild.

Schwache Prognose für das 3. Quartal 2024

Für das aktuell laufende 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet Cisco Systems lediglich einen Umsatz in einer Spanne von 12,1 Mrd. US-Dollar bis 12,3 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird zwischen 0,51 US-Dollar und 0,56 US-Dollar erwartet, das EPS (non-GAAP) zwischen 0,84 US-Dollar und 0,86 US-Dollar. Das war schlichtweg zu wenig. So hatten Analysten im Vorfeld mit einem Umsatz in Höhe von 13+ Mrd. US-Dollar gerechnet. Auch beim Gewinn hatte man mit etwas mehr gerechnet.

Aktie unter Druck.

Cisco Systems (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) geriet nach den Zahlen und dem Ausblick unter Druck. Der Kursbereich von 50+ US-Dollar ist jetzt erst einmal passé. Stattdessen muss es der Aktie darum gehen, den Unterstützungsbereich 48,4 US-Dollar / 47,5 US-Dollar zu verteidigen. Mit Blick auf die Gemengelage kann man das durchaus in die Rubrik „Herausforderung“ verorten. Sollte das Unterfangen nicht gelingen, droht eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 46 US-Dollar.