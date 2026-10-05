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DAX bleibt zu Wochenbeginn in Deckung

Hannover Rück in Lauerstellung. Wann knallt es hier? 05.10.2026, 14:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX bleibt zu Wochenbeginn in Deckung: Hannover Rück in Lauerstellung. Wann knallt es hier?
AI MODIFIED
© Symbolbild mit KI erstellt
Der deutsche Leitindex kommt zu Beginn der neuen Handelswoche nicht so richtig auf Touren. Zur Stunde notiert der DAX im Kursbereich von 25.200 Punkten. Der Index kann bislang nicht an die Erholung vom Freitag anknüpfen. Dabei wäre eine Ausdehnung der Erholung in Richtung 25.500 Punkte eminent wichtig, um Druck von der 25.000 Marke zu nehmen. Doch die Rahmenbedingungen geben einen solchen Vorstoß nicht her.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 255,70 EUR -0,16 % Lang & Schwarz
DAX 25.281,42 PKT +0,03 % Ariva Indikation
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Ölpreise und Anleiherenditen belasten

Die Ölpreise verharren zu Wochenbeginn auf hohem Niveau. Nach einem leichten Schwächeanfall im frühen Freitagshandel zogen sie im weiteren Tagesverlauf wieder an. Brent-Öl gelang dabei die Rückkehr über die 100 US-Dollar. Und dieses Preisniveau verteidigt der Ölpreis auch zu Beginn der neuen Handelswoche. Die Renditen der US-Staatsanleihen liegen nach wie vor auf exponierten Niveaus. Infolge des schwächeren US-Arbeitsmarktberichts für September trat am Freitag zwar eine leichte Abkühlung ein, doch die war auch nur von kurzer Dauer. Im Schlepptau der anziehenden Ölpreise ging es für die Anleiherenditen ebenfalls nach oben.

Deutsche Konjunkturdaten bringen keinen frischen Wind

Der bereits heute veröffentlichte deutsche Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor fiel den Erwartungen entsprechend aus und vermochte es nicht, dem deutschen Leitindex neuen Schwung zu geben. Im weiteren Tagesverlauf wird in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Möglicherweise schiebt er den DAX an.

Frische Impulse könnte auch die Aktie der Hannover Rück in der aktuellen Situation gebrauchen. Diese läuft schon seit geraumer Zeit seitwärts. Ein Ausbruch aus der Handelsspanne könnte jederzeit starten.

Aktienchart

Hannover Rück – Aktie in Lauerstellung. Wann knallt es hier?

Die Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) bewegt sich bereits seit Wochen in einer Handelsspanne mit den 257 Euro als obere Begrenzung und den 245 Euro als untere. Immer wieder gerieten die Begrenzungen ins Wanken, doch sowohl Ausbruchsversuche auf der Oberseite als auch auf der Unterseite wurden recht schnell wieder eingefangen.

Es scheint jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis ein Vorstoß entsprechende Dynamik entwickelt und die Handelsspanne aufbrechen kann. Entsprechende Bewegungsziele liegen bei 280 Euro oder 225 Euro.

Das sagen Analysten

Die Analysten der DZ Bank bleiben optimistisch. Sie bestätigten kürzlich noch einmal ihr Votum „kaufen“ für die Aktie der Hannover Rück. Den fairen Wert setzen sie mit 314 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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