Münchener Rück – Steht die Korrektur vor dem Ende? 10.12.2025, 14:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Das große Zittern beginnt: Münchener Rück – Steht die Korrektur vor dem Ende?
© Foto von Antoni Shkraba Studio auf Pexels
Der heutige Mittwochshandel (10. Dezember) steht ganz im Zeichen der US-Notenbank. Im Vorfeld der Entscheidung präsentiert sich der Dax abwartend. Die Marktakteure wagen sich nicht aus der Deckung. Angesichts der Relevanz des heutigen Termins ist das auch nicht sonderlich verwunderlich.

Zuletzt stieg die Erwartungshaltung hinsichtlich einer Leitzinssenkung durch die Fed um 25 Basispunkte. Ein solches Szenario scheint eingepreist. Den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués kommt jedoch eine mindestens ebenso große Bedeutung zu. Doch damit nicht genug. Der quartalsweise Veröffentlichungsrhythmus bringt es mit sich, dass auf der letzten Fed-Sitzung des Jahres auch die aktuellen Projektionen der Fed zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen veröffentlicht werden. Diese werden ebenfalls sehr große Beachtung finden… 

Rund um die Veröffentlichung ist mit großen Verwerfungen zu rechnen. Ob es gar Schockwellen sein werden, die von diesem Termin ausgehen, bleibt abzuwarten. Es sollte jedoch nicht überraschen, wenn der heutige Fed-Termin das Handelsgeschehen für den Rest des Jahres bestimmen wird. Aus charttechnischer Sicht gilt für den Dax: Ein Verbleib oberhalb von 24.000 Punkten wäre vor dem Hintergrund einer noch immer möglichen Jahresendrallye eminent wichtig. Sollte es jedoch deutlich darunter gehen, ist Obacht geboten.

Einen schweren Stand hatte in den letzten Wochen die Aktie der Münchener Rück. Die Luft ist augenscheinlich raus. Neuer Schwung muss her, um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln und die Korrektur zu beenden.

Münchener Rück – Steht die Korrektur vor dem Ende?

Die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) konsolidiert bzw. korrigiert bereits seit geraumer Zeit. Seit dem markanten Zwischenhoch aus dem April dieses Jahres passierte nicht mehr sonderlich viel. 

Münchener Rück Aktienchart

Aktuell steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 525 Euro / 515 Euro im Fokus. Auf der Oberseite wird der Aktienkurs des Rückversicherers vom Abwärtstrend limitiert. Mit anderen Worten: Über kurz oder lang wird es zu einem Richtungsentscheid kommen. Entweder gelingt es der Aktie, den Abwärtstrend in Richtung 550 Euro / 575 Euro zu verlassen oder aber auf der Unterseite wird es ungemütlich, sollte es unter die 515 Euro gehen. 

Aktuelle Analystenkommentare

Die Analysten von JPMorgan wurden zuletzt zuversichtlicher und hoben das Kursziel für die  Münchener Rück von 650 Euro auf 655 Euro an. Das Votum lautet unverändert „overweight“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
