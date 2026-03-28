Diginex am 52-Wochen-Tief

Warum Rekordumsatz und Doctolib-Deal den Absturz nicht stoppen 28.03.2026, 13:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Aktienkurs Diginex
© Bild von Csaba Nagy auf Pixabay
Anleger von Diginex blicken derzeit auf ein tiefrotes Kursblatt. Trotz einer Reihe von operativen Erfolgsmeldungen verharrt das Papier bei lediglich 0,41 Euro und markiert damit ein deprimierendes 52-Wochen-Tief. Auf Jahressicht summiert sich der Wertverlust damit auf rund 97 Prozent. Es ist eine paradoxe Situation: Während das Unternehmen im Bereich der ESG-Software (Environment, Social, Governance) technologisch Fuß fasst und namhafte Partner gewinnt, scheint der Kapitalmarkt das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Geschäftsmodells weitgehend verloren zu haben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Diginex 0,41 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Operative Meilensteine treffen auf skeptische Anleger
Dabei lieferte Diginex zuletzt eigentlich handfeste Gründe für Optimismus. Mit Doctolib, dem europäischen Marktführer für digitale Gesundheitstechnologie, konnte ein prominenter Referenzkunde für die Carbon-Accounting-Software gewonnen werden. Doctolib nutzt künftig die Plattform der Diginex-Tochter Plan A, um seine Dekarbonisierungsstrategie umzusetzen. Auch die Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 zeigt eine deutliche Dynamik: Der Umsatz kletterte um 57 Prozent auf rund 2,04 Millionen US-Dollar. Auf Sicht der letzten zwölf Monate beläuft sich das Wachstum sogar auf über 200 Prozent, was die Skalierbarkeit der Software-Lösungen unterstreicht.

Aktienanalyse

Die finanzielle Diskrepanz als Bremsklotz
Trotz dieser prozentual beeindruckenden Zuwächse steht Diginex vor einer gewaltigen bilanziellen Hürde. Dem Umsatz in einstelliger Millionenhöhe steht ein Nettoverlust von 5,2 Millionen US-Dollar gegenüber. Der Markt bewertet das Unternehmen derzeit mit rund 99 Millionen US-Dollar, was eine enorme Erwartungshaltung an künftige Erträge impliziert. Hoffnungsträger ist hierbei vor allem ein Reseller-Vertrag mit Resulticks, der über vier Jahre kumulierte Erlöse von 40 Millionen US-Dollar generieren soll. Solange sich diese potenziellen Millionen jedoch nicht schwarz auf weiß in den Quartalsberichten niederschlagen, bleibt die Skepsis gegenüber der hohen Cash-Burn-Rate bestehen.

Verdichtung der Eigentümerstruktur und künftige Kapitalrisiken
Ein weiterer Belastungsfaktor ist die zunehmende Konzentration der Eigentümerstruktur. Chairman Miles Pelham kontrolliert mittlerweile fast 59 Prozent der ausstehenden Aktien. Diese Verdichtung wurde zuletzt durch den Zwangsverkauf von 36 Millionen Anteilen des ehemaligen Großaktionärs Rocky Rai zur Tilgung eines Millionendarlehens beschleunigt. Für zusätzliche Verunsicherung bei den Minderheitsaktionären sorgt die jüngste Verlängerung von Warrants bis in die Jahre 2028 und 2029. Diese Entscheidung schiebt das Risiko einer weiteren Kapitalverwässerung zwar zeitlich nach hinten, beseitigt es aber nicht, was den Handlungsspielraum für neue Investoren einschränkt.

Fazit für Anleger
Diginex bleibt eine hochspekulative Wette auf den Durchbruch von ESG-Software. Die technologische Akzeptanz durch Größen wie Doctolib ist ein klares Qualitätssiegel, doch die finanzielle Tragfähigkeit des Unternehmens ist beim aktuellen Kurs von 0,41 Euro noch nicht eingepreist. Erst wenn der Sprung in Richtung Profitabilität gelingt oder der Resulticks-Vertrag für einen massiven Cash-Zufluss sorgt, dürfte die Aktie ihren Boden nachhaltig verlassen können.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
2 Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft Hauptdiskussion
3 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
4 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
5 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
6 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
7 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
EOS-Aktie unter Druck: Insider-Verkäufe und Index-Ausschluss …

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert ins Wochenende: Allianz – Aktie stemmt sich gegen den…

10:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hapag-Lloyd nach Zahlen: Aktie nimmt zentrale Unterstützung ins …

10:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein: 26% Kurssturz trotz …

Gestern 17:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie verliert über 4 %: Neue Allianz beendet …

Gestern 17:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

D-Wave Quantum unter Verkaufsdruck: Warum die Börse den …

Gestern 16:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power: Klage bringt Milliarden-Deal ins Wanken

Gestern 11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia: Warum Anleger jetzt nervös reagieren!

Gestern 11:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer