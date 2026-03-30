Diginex am Abgrund

Börsen-Ultimatum zwingt Management zu radikalem 8:1-Split 30.03.2026, 20:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Diginex unter Druck
© Foto von Wilhelm Gunkel auf Unsplash
Die Lage beim Spezialisten für Nachhaltigkeitssoftware Diginex spitzt sich dramatisch zu. Nachdem die Aktie bereits zuletzt bei 0,41 Euro auf einem deprimierenden Jahrestief verharrte, bricht der Kurs am heutigen Montag um weitere 11,95 % ein. Mit einem aktuellen Stand von nur noch 0,36 Euro erreicht das Papier den tiefsten Stand der Unternehmensgeschichte. Der Grund für die neuerliche Panikwelle ist ein offizielles Schreiben der US-Technologiebörse Nasdaq: Das Unternehmen wird aufgrund des dauerhaft niedrigen Kurses unter der 1-Dollar-Marke zum Handeln gezwungen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Diginex 0,39 EUR -4,88 % Lang & Schwarz

Operative Fortschritte vs. bilanzielle Herausforderungen
Zuletzt gab es operativ durchaus positive Signale. Die Kooperation der Konzerntochter mit dem europäischen Gesundheitsdienstleister Doctolib gilt als wichtiger Schritt für die Etablierung der Software zur CO2-Bilanzierung. Auch der Umsatzanstieg um 57 % auf 2,04 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 verdeutlicht ein gewisses Wachstumspotenzial. Dennoch fokussiert sich der Markt derzeit stark auf die finanzielle Gesamtsituation: Dem moderaten Umsatz steht ein Nettoverlust von 5,2 Millionen US-Dollar gegenüber. Ob Großverträge wie der Resulticks-Deal die hohen operativen Kosten künftig decken können, bleibt abzuwarten.

Das Nasdaq-Ultimatum: Erzwungene Aktienzusammenlegung
Die Regeln der Nasdaq verlangen einen Mindestkurs von 1,00 US-Dollar. Da Diginex diese Schwelle seit über 30 Handelstagen unterschreitet, ist die Börsennotierung gefährdet. Um den Verbleib am Markt zu sichern, plant die Geschäftsführung für die außerordentliche Hauptversammlung am 13. April eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 8 zu 1. Dieser rein technische Vorgang soll den Preis pro Anteil künstlich über die geforderte Marke heben, ändert jedoch nichts am fundamentalen Unternehmenswert.

Eigentümerstruktur und künftige Wertminderungsrisiken
Zusätzlich zur regulatorischen Belastung bleibt die konzentrierte Eigentümerstruktur ein Thema für Anleger. Der Verwaltungsratsvorsitzende Miles Pelham kontrolliert mittlerweile fast 59 % der Anteile. Parallel dazu sorgt die Verlängerung von Bezugsrechten für künftige Aktien bis 2029 für ein potenzielles Risiko: Sollten diese Rechte genutzt werden, würde sich die Gesamtzahl der Aktien erhöhen, was den rechnerischen Wert jedes einzelnen bestehenden Anteils verringern könnte. Auch die geplante Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals auf 200.000 US-Dollar deutet darauf hin, dass der Anteil der aktuellen Aktionäre am Gesamtkapital künftig kleiner werden könnte.

Zusammenfassung
Der Kursrückgang auf 0,36 Euro verdeutlicht die Skepsis des Marktes gegenüber der aktuellen Finanzstruktur. Während technologische Fortschritte und neue Partnerschaften bestehen, steht die Sicherung der Börsennotierung nun im Vordergrund. Die Entscheidung am 13. April über die geplante Zusammenlegung der Aktien wird zeigen, ob Diginex die formalen Anforderungen der Nasdaq kurzfristig wieder erfüllen kann. Angesichts der anstehenden Abstimmung und der bilanziellen Situation bleibt die kurzfristige Entwicklung der Aktie mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Bn-Redaktion/js
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