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Gold stemmt sich (noch) gegen den Abverkauf

Liegt die Agnico-Eagle-Mines-Aktie bereits auf Kaufniveau? 08.10.2026, 13:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold stemmt sich (noch) gegen den Abverkauf: Liegt die Agnico-Eagle-Mines-Aktie bereits auf Kaufniveau?
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Der Verlust der eminent wichtigen Marke von 4.200 US-Dollar wirkt nach.
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Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 163,63 EUR +1,60 % Baader Bank
Gold 4.124,51 USD +0,33 % Lang & Schwarz
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Der Goldpreis kommt in diesen Tagen nicht auf die Beine. Erholungsversuche haben keine Chance, sich gegen die fundamentale Gemengelage zu behaupten und fallen bislang immer wieder zusammen.

Das Niveau der Anleiherenditen belastet den Goldpreis

Der Hauptbelastungsfaktor für den Goldpreis ist schnell gefunden. Das exponierte Niveau der Renditen der US-Staatsanleihen belastet das Edelmetall. In den letzten Wochen entwickelte sich hier eine beeindruckende Aufwärtsdynamik. Diese schien mit jeder kleineren Schwächephase noch einmal stärker zu werden.

Vor allem die Entwicklung der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wird für den Goldpreis immer bedrohlicher. Der Ausbruch über die wichtige Marke von 5,3 Prozent ist gelungen. Aktuell liegen die Renditen bei 5,35 Prozent und damit bereits recht komfortabel oberhalb des Ausbruchsniveaus. Dass es sich hierbei um ein Mehrjahreshoch handelt, soll nicht unerwähnt bleiben. Um die Dynamik des Renditeanstiegs mit Zahlen zu untermauern: Noch Anfang März dieses Jahres rutschten die Renditen kurzzeitig unter die 4-Prozent-Marke. So schnell ist hier keine Entspannung zu erwarten, werden die Renditen doch von haussierenden Ölpreisen gefüttert. Die anhaltend hohen Ölpreise schüren unablässig Inflations- und Zinssorgen.

Wie könnte es für Gold nun weitergehen?

In der aktuellen Situation muss es für Gold um Schadensbegrenzung gehen. Im besten Fall gelingt es dem Edelmetall, oberhalb von 4.000 / 3.950 US-Dollar zu verbleiben. Bei einem Rutsch unter diese eminent wichtige Unterstützung würde dem Goldpreis eine Korrektur auf 3.500 US-Dollar drohen. Sollte es Gold jedoch gelingen, nachhaltig über die 4.200 US-Dollar vorzustoßen, ist eine Erholung auf 4.500 US-Dollar möglich.

Liegt die Agnico-Eagle-Mines-Aktie bereits auf Kaufniveau?

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) konnte sich der jüngsten Goldpreisschwäche nicht entziehen. Angesichts der aktuellen Kursniveaus mag sich der eine oder andere Leser womöglich bereits die Frage stellen, ob es sich hierbei um Kaufniveaus handelt.

Der obere Chart der Goldminenaktien verdeutlicht jedoch die Brisanz der Situation. Agnico Eagle Mines hat den zentralen Unterstützungsbereich um 250 CAD erreicht. Die 200-Tage-Linie droht, unterschritten zu werden. Ein Rücksetzer unter die 250 CAD würde dieses bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie manifestieren und gleichzeitig weitere Abgaben in Richtung 225 CAD provozieren. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss Agnico Eagle Mines über die 270 CAD.

Bn-Redaktion/mt
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