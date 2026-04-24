Intel haussiert nach Zahlen

Sind die massiven Kursgewinne nur der Anfang? 24.04.2026, 12:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intel haussiert nach Zahlen: Sind die massiven Kursgewinne nur der Anfang?
© Marek Piwnicki auf Unsplash Kindel Media aufd Pexels
Quartalsberichte von Intel sind eine Wundertüte. Nicht immer wusste der Konzern in der Vergangenheit zu überzeugen. Zuletzt patzte Intel im Januar mit den Daten für das 4. Quartal 2025 bzw. mit dem Ausblick auf das 1. Quartal 2026. Umso gespannter blickte der Markt auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Die erste Reaktion der Aktie auf die frischen Daten lässt vermuten, dass der Markt nicht unzufrieden war.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Intel 72,85 EUR +10,24 % Baader Bank

Intel - Sind die massiven Kursgewinne nur der Anfang?

Intel legte am gestrigen Donnerstag (23. April nach US-Börsenschluss) bärenstarke Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 zum Stichtag 28. März vor. Intel gab den Umsatz für den Berichtszeitraum mit 13,577 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal mit 12,667 Mrd. US-Dollar ein deutliches Plus von etwa 7 Prozent. Dabei stand besonders das Segment „Rechenzentren und Künstliche Intelligenz“ im Fokus. Das satte Umsatzplus von 22 Prozent in diesem Bereich wusste zu überzeugen. 

Intel veröffentlichte für das 1. Quartal 2026 einen Verlust (GAAP) in Höhe von - 3,728 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von -0,73 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde ein Verlust in Höhe von -0,821 Mrd. US-Dollar vermeldet, was wiederum einem EPS in Höhe von -0,12 US-Dollar entsprach. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Intel für das 1. Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,485 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,29 US-Dollar). Im 1. Quartal 2025 belief sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn auf 0,580 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,13 US-Dollar). 

Auch der Ausblick auf das laufende Quartal wusste zu gefallen. Für das 2. Quartal 2026 erwartet Intel einen Umsatz in Höhe von 13,8 Mrd. US-Dollar bis 14,8 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit +0,08 US-Dollar bzw. +0,20 US-Dollar (non-GAAP) prognostiziert.

Intel Aktienchart

Zusammengefasst 

Der Technologiekonzern hat stark abgeliefert. Zahlen und Ausblick brachten die Euphorie zurück. Die Intel-Aktie (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL) legte nach den Zahlen kräftig zu. Der obere Langfrist-Chart auf Quartalsbasis verdeutlicht die extrem spannende charttechnische Konstellation. Sollte der Ausbruch über die 70 US-Dollar tatsächlich gelingen – und danach sieht es derzeit aus – könnte die Aktie den dreistelligen Kursbereich in Angriff nehmen. Mit Gewinnmitnahmen muss jedoch jederzeit gerechnet werden. Diese bleiben im besten Fall auf 70 US-Dollar beschränkt. Eine weitere wichtige Unterstützung liegt bei 60 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA23QY
Ask: 27,21
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA23QY. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ritter Sport baut erstmals Stellen ab Hauptdiskussion
2 Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Lage in Nahost beunruhigt Anleger Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
4 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
7 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ASML überrascht: Analysten heben Kursziel deutlich an

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

6 Prozent Kurssprung: Was hinter SAPs Comeback steckt

12:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Produktion explodiert, Kurse schwach

12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adobe: Cashflow explodiert trotz Kursverlust – Chance?

12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise legen massiv zu: BP vor den Zahlen – Was geht da noch f…

10:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Puma vor Zahlen: Rallye oder böse Überraschung?

Gestern 16:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Daimler Truck: 24 Prozent über Ziel – droht Rückschlag?

Gestern 16:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

3 Prozent Absturz: Lockheed enttäuscht trotz Rüstungsboom

Gestern 15:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer