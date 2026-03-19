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Nasdaq öffnet die Tür:

SEC erlaubt tokenisierte Aktien – warum das den Markt nachhaltig verändern könnte 19.03.2026, 14:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nasdaq öffnet die Tür:: SEC erlaubt tokenisierte Aktien – warum das den Markt nachhaltig verändern könnte
© Bild: istockphoto.com/tupungato
Tokenisierte Wertpapiere sollen im regulierten Handel starten

Die US-Börsenaufsicht soll eine Regeländerung genehmigt haben, die den Handel mit tokenisierten Wertpapieren an der Nasdaq im Rahmen eines Pilotprogramms ermöglicht. Zum Auftakt werden ausgewählte Large-Cap-Aktien sowie breit gehandelte börsengehandelte Produkte einbezogen. Die Abwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Depository Trust Company (DTC) und markiert einen der ersten regulierten Schritte zur Integration von Blockchain-Technologie in die Infrastruktur einer großen US-Börse.

Tokenisierte Aktien bleiben dabei vollständig mit klassischen Wertpapieren gleichgestellt. Sie verbriefen identische Rechte, darunter Eigentum, Stimmrechte und Dividenden. Auch im Handel gibt es keine Unterschiede: Die Ausführung erfolgt über dieselben Orderbücher, mit identischer Preisbildung und Priorität.

Infrastruktur im Fokus – Marktmechanik bleibt stabil

Trotz der technologischen Erweiterung soll die bestehende Marktstruktur unverändert bleiben. Order-Routing, Handelszeiten und Abwicklungsprozesse laufen weiterhin wie gewohnt, der etablierte Abwicklungszyklus bleibt bestehen. Der Fokus liegt damit klar auf der Integration in bestehende Systeme, nicht auf einer unmittelbaren Beschleunigung der Abwicklung.

Das Pilotprogramm ist bewusst begrenzt und richtet sich zunächst an ausgewählte Marktteilnehmer unter regulatorischer Aufsicht. Ziel ist es, Effizienzpotenziale zu erschließen, ohne den Anlegerschutz zu beeinträchtigen. Gleichzeitig signalisiert die Entscheidung eine breitere Entwicklung: Tokenisierte Wertpapiere werden zunehmend regulatorisch wie klassische Finanzinstrumente behandelt. Das reduziert Unsicherheiten und könnte die Grundlage für eine schnellere institutionelle Nutzung digitaler Marktstrukturen schaffen.

Bn-Redaktion/sb
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