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Nel Asa vor Q3-Zahlen

20 Millionen Dollar Aufträge – jetzt müssen Zahlen folgen 09.10.2026, 17:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nel Asa
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© iStock.com/audioundwerbung
Die Nel-ASA-Aktie steht vor einem wichtigen Termin. Am 15. Oktober legt der norwegische Wasserstoffspezialist seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Zuletzt sorgten neue Aufträge aus dem Marinegeschäft zwar für positive Nachrichten, an der Börse blieb die Reaktion jedoch verhalten. Jetzt richtet sich der Blick darauf, ob der Auftragseingang auch operativ neue Impulse liefert.
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NEL ASA 0,185 EUR -0,91 % L&S Exchange
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Aktie nahe Jahrestief

Zum Wochenschluss notiert die Nel Asa-Aktie bei rund 0,18 Euro und damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Auf Wochensicht steht ein Minus von etwa 5,5 Prozent zu Buche. Die Kursentwicklung zeigt, dass neue Aufträge allein bislang nicht ausreichen, um das Vertrauen der Anleger nachhaltig zurückzugewinnen.

Marine-Aufträge bringen rund 20 Millionen Dollar

Für Aufmerksamkeit sorgten zuletzt mehrere Bestellungen von Collins Aerospace. Die Aufträge betreffen unter anderem PEM-Elektrolyseur-Stacks sowie Systeme zur Sauerstofferzeugung für U-Boot-Programme der US Navy und weiterer internationaler Marinekunden. Insgesamt summiert sich das damit verbundene Auftragsvolumen auf rund 20 Millionen US-Dollar. Die Auslieferungen sind allerdings erst für die kommenden Jahre vorgesehen – zwischen Auftragseingang und sichtbaren Umsatzbeiträgen liegt somit noch Zeit.

Am 15. Oktober zählt der Auftragsbestand

Mit der Veröffentlichung des Quartalsberichts um 7 Uhr MESZ beginnt der entscheidende Termin für Nel. Im Anschluss will das Management die Zahlen und den Auftragsbestand in einer virtuellen Präsentation erläutern. Dabei dürfte besonders interessieren, wie sich die jüngsten Bestellungen auf die Geschäftsentwicklung auswirken und welche Fortschritte bei bestehenden Lieferverträgen erzielt wurden.

Reichen neue Aufträge für eine Trendwende?

Die jüngsten Marine-Bestellungen zeigen, dass Nel seine Elektrolyseur-Technologie auch außerhalb klassischer Wasserstoffanwendungen platzieren kann. Für eine nachhaltige Erholung der Aktie kommt es jedoch darauf an, dass aus Aufträgen verlässlich Umsatz wird und sich die operative Entwicklung verbessert. Der Quartalsbericht könnte dafür wichtige Hinweise liefern. Ob diese ausreichen, um den anhaltenden Abwärtstrend zu stoppen, bleibt offen.

Bn-Redaktion/js
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