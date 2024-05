Nordex – Zahlen treiben Aktienkurs an

Um es kurz zu machen. Die von Nordex veröffentlichten Zahlen wussten zu überzeugen. Dem Unternehmen gelang ein überaus robuster Start in das Geschäftsjahr 2024. Entsprechend erleichtert und optimistisch zeigte sich der Markt. Die Aktie legte deutlich zu und trieb damit ihre Erholung weiter voran.

Schauen wir uns die Daten einmal genauer an. Nordex bezifferte den Konzernumsatz im 1. Quartal 2024 mit 1,574 Mrd. Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 1,217 Mrd. Euro. Der Umsatzanstieg von 29 Prozent wurde vom Markt überaus wohlwollend aufgenommen. Das EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) fiel im 1. Quartal mit 52,1 Mio. Euro deutlich positiv aus. Noch im 1. Quartal 2023 belief sich das EBITDA auf -114,9 Mio. Euro. Dennoch verzeichnete Nordex unterm Strich ein negatives Konzernergebnis in Höhe von -13,1 Mio. Euro. Aber auch in diesem Punkt gelang Nordex eine deutliche Verbesserung gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Für das 1. Quartal 2023 wurde damals ein saftiges Minus in Höhe von -214,8 Mio. Euro ausgewiesen. Der für das 1. Quartal 2024 veröffentlichte free cash flow in Höhe von -253,7 Mio. Euro blieb dann allerdings hinter dem Vorjahreswert (-114,8 Mio. Euro) zurück.

Nordex im Chartcheck – Nun wird’s spannend

Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) steuert auf das große Finale zu. In den letzten Wochen installierte die Aktie eine veritable Erholung, die nun allerdings vor einer Bewährungsprobe steht. Die Zahlen trieben die Aktie in Richtung des markanten Widerstandsbereiches um 15 Euro / 16 Euro. Unter anderem liegt in diesem Kursbereich auch das Doppeltop aus dem Jahr 2023. Ein erfolgreicher Ausbruch würde der Aktie die Tür in Richtung 17,5 Euro öffnen. Auch ein Durchmarsch in Richtung 18 Euro ist nicht auszuschließen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 14 Euro begrenzt bleiben.

Das sagen Analysten

Die Analysten von Jefferies bestätigten nach der Veröffentlichung der Zahlen ihr Votum „buy“ für Nordex und das Kursziel von 19 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ebenfalls ihre bisherigen Einschätzung „buy“ und das Kursziel von 17,5 Euro.