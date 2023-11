Nordex – Zahlen da.

Nordex präsentiert den aktuellen Quartalsbericht am heutigen Dienstag (14. November). Die Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) reagierte zunächst mit leichten Zugewinnen auf die Ergebnisse, doch erst die nächsten Stunden / Tage werden zeigen, wie der Markt die Daten einordnet. Wir betrachten die Zahlen auf 9-Monats-Basis.

Der deutsche Windkraftanlagenbauer gab den Umsatz in den ersten drei Quartalen 2023 mit 4,477 Mrd. Euro an. Zum Vergleich: In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 betrug der Umsatz 3,873 Mrd. Euro. Der deutliche Anstieg in Höhe von 15,6 Prozent wurde durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das EBITDA konnte in den ersten drei Quartalen 2023 ebenfalls verbessert werden, fiel mit -66,6 Mio. Euro aber noch negativ aus. Zum Vergleich: Für die ersten drei Quartale 2022 wies Nordex ein EBITDA in Höhe von -199,8 Mio. Euro aus.

Auch in puncto Konzernergebnis gab es eine Verbesserung. So veröffentlichte der Windkraftanlagenbauer für die ersten drei Quartale 2023 ein Konzernergebnis in Höhe von -334 Mio. Euro, nach -372 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2022. Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte Nordex die Ziele für das Gesamtjahr 2023.

Aus charttechnischer Sicht aussichtsreich

Aus charttechnischer Sicht ist die Nordex-Aktie durchaus als aussichtsreich einzustufen, arbeitet sie doch an ihrem Turnaround. Die Korrektur fand im Bereich von 9,4 Euro / 9,5 Euro mit dem Ausbau eines Doppelbodens ihr vorläufiges Ende. Seitdem dominiert ein Erholungsszenario das Handelsgeschehen. Mit der Rückkehr über die Widerstandszone 10,0 Euro / 10,3 Euro konnte Nordex erste Akzente auf der Oberseite setzen und die Bodenbildung weiter voranbringen. Mit dem Kursbereich um 11 Euro wartet aktuell die nächste Herausforderung auf die Aktie. Ein erster Vorstoß über die 11,0 Euro gerät zunehmend ins Wanken. Dabei wäre es eminent wichtig, wenn es Nordex nunmehr gelingen würde, den Widerstandsbereich um 11,8 Euro / 12,0 Euro zu überwinden.

Kurzum.

Die Zahlen sind da. Der Aktienkurs reagierte zunächst mit leichten Zugewinnen auf die Daten, bildete aber noch keine klare Richtung aus. Aus charttechnischer Sicht muss es über die 12,0 Euro gehen. Gleichzeitig sollten Rücksetzer auf 10,3 Euro / 10,0 Euro begrenzt bleiben, um nicht in Bedrängnis zu geraten.

