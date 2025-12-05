Novo Nordisk im Aufwind nach Analyse von Berenberg

Aktie mit Kurssprung – Berenberg bleibt optimistisch trotz Kurszielsenkung
Die Aktie von Novo Nordisk hat spürbar zugelegt, nachdem die Privatbank Berenberg ihre Einstufung erneut mit Kaufen bestätigte. Zwar wurde das Kursziel von zuvor 425 auf nun 400 dänische Kronen gesenkt, dennoch bleibt die positive Einschätzung bestehen. Die Analysten betonen weiterhin das strukturelle Wachstumspotenzial des Pharmakonzerns.
Bewertungskorrektur mit Signalwirkung

Die Anpassung des Kursziels folgt auf eine Serie von Rücknahmen früherer Prognosen. Im ersten Halbjahr 2025 lag das Kursziel noch bei 610 Kronen, bevor es zunächst auf 425 reduziert und jetzt weiter angepasst wurde. Laut Berenberg eröffnet genau diese Zurücksetzung der Erwartungen Spielraum für künftige Aufwärtsbewegungen. Novo Nordisk gilt weiterhin als Schlüsselakteur im globalen Markt für Diabetes- und Adipositasbehandlung, insbesondere mit den Medikamenten Wegovy und Ozempic.

Im Wettbewerb mit Unternehmen wie Eli Lilly und Pfizer bleibt Novo Nordisk technologisch und vertrieblich stark aufgestellt. Analysten sehen hier weiterhin strukturelle Vorteile, vor allem durch Innovationen und frühe Marktführerschaft bei neuen Wirkstoffen.

Risiken bleiben präsent

Trotz des positiven Analystenurteils dämpfen mehrere Faktoren den Ausblick. Steigender Wettbewerb im Bereich der Gewichtsreduktionsmittel sowie zunehmender regulatorischer Preisdruck in wichtigen Absatzmärkten sorgen für Unsicherheit. Auch Fragen zur langfristigen Rentabilität der teuren Therapien bleiben offen.

Spannung vor den nächsten Impulsen

Ob Novo Nordisk mit künftigen Geschäftszahlen, Zulassungen oder neuen Produkten die Markterwartungen übertreffen kann, wird entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein. Die jüngste Analystenreaktion zeigt, dass trotz reduzierter Erwartungen weiterhin Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens besteht.

