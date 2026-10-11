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Ölpreis-Ausblick

Heftige Verwerfungen drohen – BP vor Mega-Kaufsignal 11.10.2026, 08:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreis-Ausblick: Heftige Verwerfungen drohen – BP vor Mega-Kaufsignal
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© Bild: istockphoto.com/jetcityimage
Man lehnt sich sicherlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man der Ölpreisentwicklung auch in den nächsten Tagen eine zentrale Bedeutung einräumt. Die Finanzmärkte blicken seit geraumer Zeit mit bangen Blicken in Richtung Ölmarkt. Die Lage dort ist unverändert explosiv. Jederzeit kann es hier zu einer Verschärfung kommen. Die Folgen wären: Brent-Öl und WTI-Öl könnten eskalieren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,871 EUR +0,04 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 103,90 USD -0,38 % Lang & Schwarz
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Brent-Öl: Diese Faktoren treiben den Ölpreis an

Die geopolitische Gemengelage bewegt die Ölpreise. Als zuletzt darüber spekuliert wurde, ob die USA möglicherweise vor den Midterms einen Militärschlag gegen den Iran anstreben könnten, schnellten die Ölpreise nach oben. Zwischenzeitlich dementierte US-Präsident ein derartiges Vorhaben, doch nachhaltig beruhigen konnte er die Gemüter damit nicht. Brent-Öl lag zum Wochenschluss bei über 104 US-Dollar, WTI-Öl bei über 91 US-Dollar. Auffällig ist unverändert der hohe Spread zwischen den Ölsorten. Dieser spricht für eine gewisse Nervosität, stellt er doch nichts anderes als einen veritablen Risikoaufschlag auf Brent-Öl dar. 

Doch nicht nur die Geopolitik treibt die Ölpreise an. So fegte der Tropensturm Isaias durch den Golf von Mexiko und bedrohte die Ölproduktion. Ölkonzerne mussten ihre Produktion drosseln. Zudem sorgten die gesunkenen kommerziellen US-Rohöllagerbestände auch nicht gerade dafür, dass die Nervosität aus dem Ölmarkt wich. Die kommerziellen US-Rohöllagerbestände sanken in der Woche zum 2. Oktober um 3,186 Mio. Barrel auf 424,13 Mio. Barrel.

Die nächsten Tage könnten turbulent werden

In den letzten Handelstagen war der Handel von großer Nervosität geprägt. Schnelle und abrupte Richtungswechsel waren zu beobachten. Bislang wollte sich noch keine Richtung durchsetzen – rutscht Brent auf 90 US-Dollar oder schnellt es auf 115 US-Dollar hoch? Diese Frage stellt sich auch im Hinblick auf die kommenden Handelstage.

Aktienchart mit Analyse

 

BP – Aktie vor Mega-Kaufsignal

Der obere Chart der BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) verdeutlicht die explosive Lage. BP nimmt mit Vehemenz den Widerstandsbereich 5,8 bis 6,1 GBP ins Visier. Die Aufgabenstellung ist damit klar definiert: BP muss über die 6,1 GBP, um die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen. Mögliche Kursziele liegen dann bei 6,5 GBP und 7,0 GBP. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer idealerweise auf 5,5 GBP begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden.

Die Analysten der Schweizer UBS erhöhten kürzlich das Kursziel für die Aktie des Ölproduzenten von 675 Pence auf 700 Pence. Das Votum lautet unverändert „buy“.

Bn-Redaktion/mt
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