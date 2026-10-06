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OpenAI vor Börsengang

30 Milliarden Dollar gesucht 06.10.2026, 16:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

OpenAI vor Börsengang: 30 Milliarden Dollar gesucht
AI MODIFIED
© Bild: iStock.com/Robert Way
OpenAI verhandelt offenbar über eine neue Finanzierungsrunde von 30 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 26,6 Milliarden Euro. Dabei stehen Fonds aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Blackrock als mögliche Geldgeber im Fokus. Noch vor der Auswahl eines führenden Investors soll der ChatGPT-Anbieter seine Bewertung bereits fest vorgeben.
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Billionenbewertung als feste Vorgabe

Die angestrebte Vorab-Bewertung liegt demnach bei 1,4 Billionen Dollar, umgerechnet rund 1,24 Billionen Euro. Diesen Wert soll OpenAI potenziellen Investoren als feststehenden Preis präsentieren, obwohl bislang kein Konsortialführer für die Finanzierungsrunde feststeht. Damit weicht das Unternehmen vom üblichen Vorgehen bei Venture-Capital-Runden ab. Normalerweise legen Investmentfirmen eigene Konditionen vor und verhandeln darüber, wer die führende Rolle übernimmt. Die Vorab-Bewertung bezeichnet dabei den Unternehmenswert vor dem Zufluss des neuen Kapitals.

Fonds aus den Emiraten könnten Milliarden beisteuern

Aufseiten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wird über einen Zusammenschluss mehrerer Investmentfonds gesprochen. Zu den Gesprächspartnern zählt MGX. Das geplante Konsortium könnte insgesamt bis zu zehn Milliarden Dollar beisteuern, umgerechnet rund 8,9 Milliarden Euro. Parallel dazu führt Blackrock Gespräche über eine Beteiligung an derselben Runde. Die Verhandlungen dauern noch an. Sowohl die Zusammensetzung des Investorenkreises als auch weitere Einzelheiten können sich deshalb noch ändern, bevor eine Vereinbarung zustande kommt.

Auch bisherige Investoren führen Gespräche

Neben den Fonds aus den Emiraten und Blackrock könnten sich weitere bestehende Geldgeber beteiligen. OpenAI soll mit dem Fonds der University of California über eine erneute Investition gesprochen haben. Darüber hinaus verhandeln den Angaben zufolge Thrive Capital und Andreessen Horowitz über ein Engagement. Beide gehören ebenfalls zum bisherigen Investorenkreis. OpenAI und Blackrock lehnten eine Stellungnahme zu den Gesprächen ab. MGX reagierte zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage.

Neue Finanzierung vor dem Börsengang

Die Kapitalaufnahme soll noch vor dem Börsengang erfolgen, den OpenAI-Chef Sam Altman frühestens im kommenden Jahr anstrebt. Zur Begründung für diesen Zeitplan verweist er auf seinen Fokus auf KI-Sicherheit. Bereits im März hatte OpenAI eine Finanzierungsrunde über 122 Milliarden Dollar abgeschlossen, umgerechnet rund 108,3 Milliarden Euro. Die damalige Bewertung einschließlich des frischen Kapitals betrug 852 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 756,1 Milliarden Euro. Das jetzt angestrebte Bewertungsniveau liegt somit deutlich darüber.

KI-Ausbau erfordert enorme Mittel

Der hohe Finanzierungsbedarf für die Entwicklung und den Ausbau von KI-Systemen führt Unternehmen wie OpenAI und Anthropic schon länger zu kapitalkräftigen Investoren aus dem Nahen Osten. MGX beteiligte sich bereits an früheren Finanzierungsrunden beider Unternehmen. Der Fonds soll Anfang des Jahres selbst knapp 50 Milliarden Dollar eingesammelt haben, umgerechnet rund 44,4 Milliarden Euro. Mit diesen Mitteln sollen Investitionen in KI-Infrastruktur beschleunigt werden. Die aktuellen Gespräche knüpfen damit an bereits bestehende Finanzierungsbeziehungen an.

Bn-Redaktion/ar
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