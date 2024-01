Oberhalb von 500 US-Dollar wurde die Luft dünn für Nvidia; bislang, denn nun hat Nvidia den Turbo gezündet.

Nvidia – Jahresauftakt 2024 bringt gleich neues Hoch.

Unsere letzte Kommentierung zu Nivdia (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) überschrieben wir am 23. Dezember mit „Kursrakete für 2024?“. Bereits nach wenigen Handelstagen im neuen Jahr könnte man mit Blick auf den Chart geneigt sein, das Fragezeichen gegen ein Ausrufezeichen zu tauschen, denn innerhalb eines ambivalenten Gesamtmarktes setzte Nvidia zum Sprung über die 500 US-Dollar an und dieses Mal scheint der Vorstoß nachhaltiger zu sein. Im Ergebnis sprang Nvidia im gestrigen Dienstagshandel (09. Januar) mit 543 US-Dollar auf ein neues Hoch. Wenn man etwas bemängeln will, dann ist es der Umstand, dass es der Aktie nicht gelang, dieses Niveau zu verteidigen. Nvidia gab zum Handelsende etwas ab.

KI als Kurstreiber.

Das Thema KI war bereits in den vergangenen Monaten der Kurstreiber für die Nvidia-Aktie und so brachte auch die Ankündigung neuer Produkte in diesem Bereich die Aktie wieder bzw. weiter auf Touren. Die Rally scheint wieder Fahrt aufzunehmen.

Rückschlagspotential vorhanden.

Mahner und Kritiker führen immer wieder das exponierte Kursniveau der Aktie und damit einhergehend die hohe Bewertung an, wenn es darum geht, auf die Risiken hinzuweisen. Damit haben sie natürlich Recht. In Nvidia steckt viel Zukunft, viel Phantasie. Doch an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt und so ist jeder Anleger selbst aufgerufen, das Potential von Nvidia zu bewerten. Immerhin verstand es Nvidia in der jüngeren Vergangenheit, die Rally mit starken Quartalszahlen zu untermauern. An dieser Stelle sei nur an die exzellenten Daten zum 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 29. Oktober 2023) des Geschäftsjahres 2024 des Unternehmens erinnert. Klar ist aber auch. Mit Blick auf die Bewertung darf sich Nvidia bei den anstehenden Zahlen keine Schwäche erlauben.

Frisches Kaufsignal

Bei Nvidia liegt ein klassisches Ausbruchsszenario mit all seinen Chancen aber auch Risiken vor. Mit dem frischen Kaufsignal hat Nvidia die Tür auf der Oberseite weit aufgestoßen. Eine Bewegung in Richtung 600 US-Dollar sollte nicht überraschen. Die langwierige Seitwärtsbewegung in den Grenzen 500 US-Dollar auf der Oberseite sowie 400 US-Dollar / 370 US-Dollar auf der Unterseite könnte die Basis für eine neue Rallyphase gelegt haben. Obacht ist allerdings geboten, sollte es für Nvidia erneut unter die 500 US-Dollar gehen.