Die in der letzten Woche vom Bezahldienstleister PayPal vorgelegten Zahlen für das 3. Quartal wurden vom Markt mit großem Wohlwollen zur Kenntnis genommen, überraschten die Daten doch in dem einen oder anderen Punkt positiv.

Die Aktie reagierte zunächst mit deutlichen Kursgewinnen auf die Daten, doch mittlerweile hat der Schwung nachgelassen. Die Erholung stockt. Die Aktie könnte nun erneut ins Wanken geraten. Bereits in den letzten Wochen und Monaten sorgte die PayPal-Aktie ob ihrer Kursentwicklung für eine gewisse Ernüchterung bei den Aktionären…

PayPal mit starken Q3-Daten und einem robusten Ausblick auf Q4

Schauen wir ins die Q3-Daten einmal im Detail an. PayPal gab den Umsatz für das 3. Quartal 2023 mit 7,418 Mrd. US-Dollar an, nach 6,846 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2022. Das Plus beim Umsatz in Höhe von 8 Prozent wusste durchaus zu gefallen. PayPal wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 1,020 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,93 US-Dollar) aus, nach 1,330 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 1,15 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Trotz des Gewinnrückgangs in Höhe von knapp 23 Prozent überraschte PayPal auch in diesem Punkt positiv. PayPal verzeichnete im 3. Quartal 2023 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 1,427 Mrd. US-Dollar entspricht einem EPS in Höhe von 1,30 US-Dollar) nach 1,254 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 1,08 US-Dollar).

Überzeugen konnte PayPal auch in puncto Ausblick auf das 4. Quartal. Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal ein EPS (GAAP) in Höhe von 1,20 US-Dollar und ein EPS (non-GAAP) in Höhe von 1,36 US-Dollar.

Chartcheck PaypPal-Aktie: Erste Euphorie verpufft

Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP) reagierte zunächst positiv auf die Zahlen und lancierte einen recht ordentlichen Vorstoß auf der Oberseite. Der obere Chart zeigt aber auch, dass dadurch noch nichts gewonnen wurde und die ersten Gewinnmitnahmen dem Vorstoß schon den Schwung genommen haben. Die zentrale Frage lautet daher: Wie könnte es nun weitergehen? Die nächsten Tage werden vermutlich richtungsweisend. PayPal muss es gelingen, die Erholung am Laufen zu halten. Das erklärte Ziel des Vorstoßes muss es sein, den Widerstandsbereich um 58 US-Dollar / 60 US-Dollar zu überwinden. Erst in diesem Fall würde eine untere Trendwende Form annehmen. Das, was aus charttechnischer Sicht unter allen Umständen verhindert werden muss, ist ein Rücksetzer unter die 50 US-Dollar und damit einhergehend die Ausbildung eines neuen 52-Wochen-Tiefs.