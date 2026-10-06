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SpaceX läuft wieder heiß

Reicht das für neue Kursrekorde? 06.10.2026, 16:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Für die einen ist SpaceX ein technologischer Überflieger mit schier grenzenlosem Potenzial. Für die anderen ist das Raumfahrt- und KI-Unternehmen hoffnungslos überbewertet. Was man dem Unternehmen aber nicht mehr nehmen kann, ist, dass es einen der spektakulärsten, wenn nicht sogar den spektakulärsten Börsengang hinlegte. Der Staub hat sich mittlerweile gelegt. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die SpaceX-Aktie bereits alle relevanten Richtungen beherrscht – abwärts, seitwärts und nun wieder aufwärts.
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SpaceX nach dem Börsengang kam der Abverkauf

Der Börsengang von SpaceX (WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol: SPX) im Juni wurde von einer hochtourig laufenden Marketingmaschine begleitet. Der Ausgabepreis lag bei 135 US-Dollar. Die Aktie debütierte an der Börse jedoch zu 150 US-Dollar. Der Kaufdruck war in den ersten Tagen so immens, dass es für die Aktie kurze Zeit später auf über 200 US-Dollar ging. Der Höhenflug endete jedoch abrupt. Heftige Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie zur Umkehr und in die Knie.

Bodenbildung und nächste Aufwärtswelle

Der mehrwöchige Abverkauf endete im Bereich von 105 US-Dollar und damit deutlich unterhalb des Ausgabepreises. Die Kritiker sahen sich bestätigt. Doch die Aktie stemmte sich gegen eine Fortsetzung des Abverkaufs und drehte nach oben ab. Eine erste Aufwärtsbewegung mündete in einer Seitwärtsbewegung. Mit dem Ausbruch über die Marke von 160 US-Dollar scheint die Seitwärtsbewegung jedoch beendet zu sein. Die Aktie entwickelt derzeit frische Aufwärtsdynamik. Besonders bemerkenswert ist der Umstand, dass sich die Erholung vor dem Hintergrund der aktuell haussierenden Anleiherenditen abspielt. Haussierende Anleiherenditen sind nicht die ideale Basis für kapitalintensive Technologieunternehmen.

Chartanalyse SpaceX

Das sagen die Analysten

SpaceX treibt nicht nur die Anleger um, sondern auch die Analysten. Das Gros der Analysten ist der Aktie vergleichsweise wohlgesonnen. So stufen die Analysten der Schweizer UBS die Aktie des Raumfahrt- und KI-Unternehmens mit „buy“ ein. Das Kursziel setzen sie nach wie vor mit 210 US-Dollar an. Die Analysten von Deutsche Bank Research sind noch etwas optimistischer. Ihr Votum lautet ebenfalls „buy“. Das Kursziel sehen sie bei 235 US-Dollar. Die Analysten von Bernstein Research stufen die Aktie mit „outperform“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 248 US-Dollar.

Zusammengefasst

Der nächste Quartalsbericht liefert die nächsten Indizien, wie es um die fundamentale Basis von SpaceX bestellt ist. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann hat die Aktie mit dem Ausbruch über die 160 US-Dollar ein frisches Kaufsignal ausgelöst. Ein Test der Marke von 200 US-Dollar sollte nicht überraschen.

Bn-Redaktion/mt
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