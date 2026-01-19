Trump schiebt Goldrallye kräftig an

Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele
© Foto von 3D Render auf Unsplash
Anleger und Investoren richten ihren Fokus zu Wochenbeginn auf sichere Anlagen, wie Gold und Silber.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 99,72 EUR +0,73 % Lang & Schwarz
Gold 4.665,38 USD +1,50 % Lang & Schwarz

Nachdem der Schluss der letzten Handelswoche noch von Gewinnmitnahmen geprägt war, schob das Vorgehen des US-Präsidenten Trump am Wochenende Gold und Silber wieder kräftig an. Als weitere Eskalationsstufe in der Grönlandfrage kündigte Trump Strafzölle gegen Staaten an, die sich bei diesem Thema gegen ihn stellen. Die Reaktion an den Aktienmärkten fiel zum Wochenstart entsprechend aus. Indizes gaben auf breiter Front nach. Nur wenige Sektoren stemmen sich gegen den Abverkauf. Nicht zuletzt gehören Rüstungsaktien dazu. Die deutlich angestiegenen Gold- und Silberpreise kurbelten jedoch auch die Kurse der Gold- und Silberproduzenten an. 

Der Goldpreis rückt konsequent auf die 5.000 US-Dollar vor. Silber hat die 100 US-Dollar ins Visier genommen. Die beiden psychologisch relevanten Marken üben bereits eine gewisse Anziehungskraft auf die Edelmetalle aus. Besondere Spannung verspricht der Moment, sollte die Marken erreicht werden. Wie reagieren dann die Preise? Kommen Gewinnmitnahmen auf oder heben Gold und Silber dann erst richtig ab?

Unsere heutige Protagonistin – die Newmont-Aktie – profitiert von der aktuellen Gemengelage. Die US-Amerikaner sind nach der Produktionsmenge weltgrößte Goldförderer und haben zudem eine beachtliche Kupfersektion. Somit profitiert Newmont auch vom gegenwärtig starken Kupferpreis. Und der Markt honoriert das Umfeld.

Newmont Corporation Aktienchart

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) überschrieben wir am 05. Januar mit der Frage – „Knüpft die Aktie an den Erfolg von 2025 an?“. Zum damaligen Zeitpunkt notierte die Aktie im Bereich von 100 US-Dollar und damit unterhalb des zuvor ausgebildeten 52-Wochen-Hochs bei 106,6 US-Dollar. 

In den letzten Handelstagen kreierte sich weiteres Aufwärtsmomentum. Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten setzte sich in Bewegung. Der Ausbruch über die 106,6 US-Dollar hinweg gelang. Das frische Kaufsignal entfaltet aktuell seine Wirkung. Die Aktie nimmt die 120 US-Dollar ins Visier.

 
Aus charttechnischer Sicht muss es für Newmont nun darum gehen, den Ausbruch weiter voranzutreiben. Etwaige Rücksetzer sollten daher eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden; im besten Fall auf 106,6 US-Dollar. Sollte es hingegen unter die 98 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Der Weg ist frei!

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer