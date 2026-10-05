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Übernahme bei Schneider Electric

Warum Anleger die Aktie abstrafen 05.10.2026, 13:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Schneider Electric
AI MODIFIED
© Bild: iStock.com/monsitj
Schneider Electric greift für die Übernahme von PTC tief in die Tasche und sorgt damit an der Börse für gegensätzliche Reaktionen. Während die eigene Aktie zeitweise deutlich verliert, rücken andere Softwarewerte stärker in den Fokus. Vor allem die hohe Übernahmeprämie könnte die Bewertung von SAP, Nemetschek und TeamViewer neu ins Blickfeld rücken.
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Name Aktuell Diff. Börse
Schneider Electric 274,88 EUR -9,40 % TTMzero RT
PTC 172,19 EUR +34,50 % Baader Bank
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Schneider Electric zahlt Milliarden für PTC

Schneider Electric will den US-Softwarekonzern PTC für 205 US-Dollar je Aktie, umgerechnet rund 181 Euro, übernehmen. Insgesamt beläuft sich das Transaktionsvolumen auf 22,6 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 20 Milliarden Euro. Besonders auffällig ist die Höhe des Angebots. Schneider Electric bietet eine Prämie von 42 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs von PTC. Damit setzt der Konzern ein deutliches Signal dafür, welchen strategischen Wert Softwarelösungen derzeit für industrielle Unternehmen besitzen.

Schneider-Electric-Aktie gerät unter Druck

An der Börse fällt die erste Reaktion auf Käuferseite allerdings negativ aus. Die Aktie von Schneider Electric verlor zeitweise über 9 Prozent. Anleger müssen damit abwägen, ob der hohe Kaufpreis durch die erwarteten Vorteile der Übernahme gerechtfertigt werden kann. Gerade die Prämie von 42 Prozent erhöht den Druck auf das Management, die wirtschaftlichen Ziele der Transaktion tatsächlich zu erreichen und den Milliardenaufwand langfristig zu rechtfertigen.

Hohe Synergien sollen Kaufpreis stützen

Schneider Electric stellt dem hohen Preis umfangreiche Synergieeffekte gegenüber. Das Unternehmen rechnet langfristig mit 250 Millionen Euro jährlichen Kostensynergien. Zusätzlich werden 800 Millionen Euro Umsatzsynergienerwartet. Diese Größenordnungen sind entscheidend für die Bewertung des Deals. Gelingt es, die geplanten Einsparungen und zusätzlichen Erlöse zu realisieren, könnte die Übernahme die Position von Schneider Electric im Softwaregeschäft deutlich stärken.

Nemetschek und TeamViewer profitieren

Die Übernahme bewegt zugleich andere Softwareaktien. Nemetschek gewann zeitweise 2,8 Prozent, während TeamViewer um 3,8 Prozent zulegte. Auch SAP rückt durch den Milliarden-Deal stärker in den Blick. Der hohe Preis für PTC könnte Anleger dazu veranlassen, die Bewertungen anderer börsennotierter Softwareunternehmen neu zu betrachten. Entscheidend ist dabei weniger eine konkrete Übernahmespekulation als die Frage, welche Bewertungen strategische Käufer aktuell für Softwareunternehmen akzeptieren.

Mega-Deal setzt neuen Bewertungsmaßstab

Damit reicht die Bedeutung der PTC-Übernahme über Schneider Electric hinaus. Einerseits belastet der hohe Kaufpreis zunächst die eigene Aktie, andererseits sorgt die 42 Prozent hohe Prämie für neue Aufmerksamkeit im gesamten Softwaresektor. Für SAP, Nemetschek und TeamViewer könnte der Deal deshalb vor allem als Bewertungsimpuls wirken. Entscheidend bleibt, ob Schneider Electric die erwarteten 250 Millionen Euro an Kostensynergien und 800 Millionen Euro an Umsatzsynergien tatsächlich erreichen kann.

Bn-Redaktion/tb
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